В регионе будет предпринят комплекс дополнительных мер по профилактике и борьбе с вирусными инфекциями

Новосибирская область оперативно подготовилась к выявлению вирусных инфекций и препятствованию их распространению, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Все медицинские работники медицинских организаций Новосибирской области информированы о возможном заносе коронавирусной инфекции, направлены информационные письма главным инфекционистам, 24 января проведен видеосеминар. Сегодня будет подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции, — сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов.

По его словам, основная мера выявления — тщательный сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.

Отмечается, что на сегодняшний день количество людей, заболевших ОРВИ и гриппом в Новосибирской области не превышает эпидемиологический порог, отметил министр. При превышении пороговых значений и осложнении эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции запланировано перепрофилирование соматических отделений для дополнительного развертывания 1693 койки. Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией предусмотрены боксы и боксированные палаты в инфекционной клинической больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска, а также во всех медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал, что сотрудники управления проводят в аэропорту «Толмачёво» круглосуточный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных районов. Санитарно-карантинные мероприятия развернуты и на железной дороге.

В пресс-службе отметили, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. В конце прошлой недели тест-системы были направлены в ряд российских регионов. Идет разработка двух вакцин, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования.

— Исходя из полученной информации могу отметить, что в регионе достаточно информативно и полно подготовились к выявлению новых инфекций, новых заболеваний. Чтобы эта система работала планово, организовано, самое главное — не допустить вспышки традиционных заболеваний – ОРВИ, гриппа. Необходимо заранее придумать дополнительные мероприятия по предотвращению перехода через эпидемиологический порог. В том числе, возможно, какие-то нестандартные решения, например, введение внеплановых каникул, — поставил задачу специалистам регионального министерства здравоохранения и министерства образования губернатор области Андрей Травников.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela