В подразделениях министерств области началась оптимизация

— По всем министерствам правительства области проводится работа по оптимизации сети подведомственных учреждений. По блоку минпрома запланированы мероприятия по ликвидации двух подведомственных учреждений путем их объединения с другими, — сообщал на минувшей неделе на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — По линии минобразования в этом году будет проводиться большая работа. В их сети кроме школ, детсадов, учреждений допобразования есть большое количество учреждений методического характера, которые в этом году будут оптимизироваться, а их количество сокращаться.

Как уточнили в пресс-службе правительства в ответ на запрос редакции InfoPro54, в министерстве образования планируется реорганизация 6 учреждений. К ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» будет присоединен ГБУ НСО «Областной методический центр абилитационной педагогики»; к ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» — ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий». К ГБУ НСО «Агентство молодежных инициатив» будут присоединены три структуры: ГБУ НСО «Дом молодежи», ГБУ НСО «Центр молодежного творчества» и ГБУ ДО НСО «Центр культуры учащейся молодежи». Запланировано объединение нескольких профессиональных учебных заведений: к ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» присоединяется ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж», к ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко» — ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2». Реорганизация путем слияния запланирована между ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» и ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж».

— При реорганизации будет проведена оптимизация штатной численности за счет сокращения административно-управленческого персонала. При этом стоит отметить, что оптимизация не предусматривает сокращения педагогического состава, — уточняется в ответе на запрос, полученном редакцией. — Средства, полученные в результате оптимизационных мероприятий, планируется направить на развитие приоритетных направлений деятельности.

Какие структуры будут оптимизированы в сети подведомственных организаций минпромторга, в ответе не уточняется.

— Главная задача оптимизации видится в совершенствовании и повышении качества оказываемых услуг малого и среднего предпринимательства, создании единой клиентской службы в виде центра «Мой бизнес», — сообщают в пресс-службе правительства, со ссылкой на минпромторг. — В текущее время все еще обсуждается схема взаимодействия всей инфраструктуры поддержки бизнеса, имущественного комплекса. Поэтому финальное решение о реорганизации наших подведомственных организаций будет вынесено позже.

В ответе на запрос не содержится информации, о каком сокращении штатов в ходе оптимизации может идти речь, а также о том, сколько средств при этом будет сэкономлено. В пресс-службе отметили, что эта информация может быть предоставлена после завершения оптимизации.

Что касается планов по другим органам исполнительной власти региона, то в настоящее время они находятся в разработке.

Напомним, на январском заседании комитета по бюджету регионального парламента депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты Новосибирской области о проверке ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (ГУП НСО «НОЦРПП»). Аудиторы и депутаты поставили вопрос о целесообразности его деятельности.

— На основании тех выступлений, которые прозвучали (на комитете), принимать решение о ликвидации учреждения никто не собирается. Будет спокойная работа по изучению замечаний, выявленных аудиторами. Те из них, которые обоснованы, конечно будут устраняться, — отмечал губернатор.

В структуру ГУП НСО «НОЦРПП» входят региональные Центр поддержки предпринимательства и Центр координации поддержки экспортно-ориентированных предприятий (Центра поддержки экспорта). ГУП является управляющей компанией Бизнес-инкубатора Новосибирской области (Кольцово) и осуществляет функции ресурсного центра — на праве хозяйственного ведения владеет оборудованием, приобретенным для Центров прототипирования в Медицинском технопарке и в Технопарке Новосибирского Академгородка, а также для Инжинирингового медико-технологического центра Медицинского технопарка и Медико-биологического инжинирингового центра.

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