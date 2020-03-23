В регионе начали оформлять электронные больничные в связи с карантином по коронавирусу

Получить листок нетрудоспособности дистанционно могут получить те, кто находится на карантине после возвращения из-за границы. Кроме того, с 20 марта электронный больничный выдают всем, кто проживает вместе с такими людьми, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе рассказали, что для получения электронного больничного необходимо:

регистрация на госуслугах. Если ее нет, заявление может отправить другой человек (например, если у мужа нет учетной записи на портале, то больничный для него оформляет жена из своего личного кабинета);

заявление подается в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru. На главной странице нужно кликнуть на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина»;

заполнить форму и приложить скан страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы; билетов, подтверждающих посещение другого государства;

тот, кто сам не выезжал из России, но проживает с человеком, вернувшимся из-за границы, прикладывает сканы документов, подтверждающие этот факт.

В региональном правительстве напомнили, что с 20 марта вступили в силу временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина. Такие больничные оплачивают в два этапа: первую часть – в течение 7 календарных дней, вторую – после окончания карантина.

Телефон горячей линии по вопросам выдачи больничных в связи с карантином в Новосибирске: 373-02-55.

Фото с сайта ФСС