Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Театр «Старый дом» превратил почти столетний советский роман в яркое «цифровое сновидение» об античности.
  • 23/03/2020, 19:50
Автор: Игорь Смольников
7080
Со стилистической принадлежностью его романа даже филологи до сих пор не определились — то ли это индустриальный романтизм, то ли соцреализм.

В связи с пандемией новосибирские театры хором встали на паузу. Но паузе этой предшествовал очень яркий аккорд — премьера спектакля «Цемент» в «Старом доме». Выбор почти столетнего советского романа о восстановлении Новороссийского цементного завода странен, казалось бы, для модернистского театра (а «Старый дом» именно таков). Но из эскиза, представленного Никитой Бетехтиным два года назад на лаборатории «Актуальный театр», это зрелище родилось не случайно. Потому как сценическая вселенная «Цемента» создана целым сообществом творцов. Причем соавторство их изначально виртуально — между ними многие годы.

Первый — это, конечно, Федор Гладков. Со стилистической принадлежностью его романа даже филологи до сих пор не определились — то ли это индустриальный романтизм, то ли соцреализм. Во-вторых, Хайнер Мюллер —  немецкий драматург, переложивший бетонную глыбу гладковского романа на язык театра. Театра брехтовского типа. Очень метафоричного, очень всемирного и… очень немецкого.

На немецкой сцене пьеса «Цемент» прожила почти 50 лет — Хайнер Мюллер переосмыслил роман Гладкова в 1972-м. Он, вообще-то, рисковал. Для восточногерманского юношества (а дело было в ГДР) текст Федора Гладкова был таким же обязательным к прочтению, как и для советских старшеклассников, тем и другим одинаково сводило скулы от этого занятия.

Но если нам был хотя бы понятен исторический контекст, то для ГДР-овских сверстников все это смотрелось как марсианские хроники: к семидесятым гладковский роман уже был присыпан не своей цементной пылью, а песками времени — превратился в литературный памятник. Так что даже тогда перед Мюллером стояла задача непростая — вызвать зрительскую эмпатию к миру, где зритель никогда не жил. Впрочем, у Германии (и Восточной, и Западной) был опыт Баухауса — архитектурно-дизайнерского стиля, приходящегося роману Гладкова ровесником. И для которого цемент был, можно сказать, плотью.

И именно из авангарда 1920-х получилась очень впечатляющая материализация романа. Творческая команда Никиты Бетехтина (сценограф Александр Мохов, художник по костюмам Алексей Лобанов, художник по свету Илья Пашнин, саунд-дизайнер Ян Кузьмичев и режиссер по пластике Игорь Шаройко) лихо смешала эстетику двадцатых столетней давности с двадцатыми нынешними — с цифровым саундом, проекционными технологиями, метафорическим дизайном.

А еще один ингредиент  эпос и античность. Зрелище в итоге получилось удивительным: как будто в мерцающий пиксельным маревом цифровой мир перенеслись ожившие фотографии с серебряных пластинок, рисунки с Окон РОСТА и античных ваз, статуи Пергамского алтаря и барельефы с фасадов «сталинок». Да, герои одновременно похожи и на античные мраморы и на пафосных бетонных работяг с советских фронтонов. «Сталианс»  это ведь тоже наша античность. Собственная, домашняя.         

— Мюллер вообще очень живо интересуется античной темой, — подчеркнул Никита Бетехтин. — Он часто обращается к античным героям, пишет о них собственные пьесы, а в случае с «Цементом» его интересовал миф советский, советский эпос.

А поскольку роман этот стоял на биографическом рубеже между революционным романтизмом и соцреализмом, зерна эпоса в нем были изначально. Интерпретаторам, можно сказать, оставалось их полить и обогреть. Первым взялся Мюллер.

Хайнер Мюллер успел попасть совсем ребенком на Вторую мировую. Как и для большинства жертв гитлеровского «тотального призыва» это стало для него травматической базой арт-практики. Послевоенная энтропия — тема, которая Мюллера равно пугала и завораживала. В романе Гладкова этой сущности в изобилии, так что с базой для рефлексии Мюллеру, можно сказать, повезло. «Цемент» в его версии — это и завороженность энтропией и отчаянное ее преодоление.

— Романный 1921-й — это без года 100 лет назад, — рассуждает Никита Бетехтин. — Один из самых тяжелых периодов русского 20 века. С одной стороны,разруха гражданской войны, с другой — социальная фрустрация. Потому что романтический энтузиазм первых революционных лет к 1921 году истончился. И взамен революционных героев-сокрушителей нужен был новый герой. В тексте Гладкова герой явился, явился под именем Глеба Чумалова, восторженно встреченный Луначарским и Горьким. А в тексте Мюллера, который смотрит более отстраненно, через призму другой культуры, другого национального характера, иного эмоционального опыта, все сложнее — там на одной сцене встретились утопия и антиутопия. Герои, которые верят в утопию, создают ее и сами же ее разрушают. Эти две линии нужно было органично соединить, потому над визуальным языком спектакля мы работали долго и тщательно. У героев подчеркнуто небытовая пластика. Мы вдохновлялись плакатами 1920-х, фильмами Эйзенштейна, Дзиги Вертова, монументальной скульптурой. Можно сказать, мы создавали мир из осколков и обрывков строчек. И яркая черта этого воссозданного мира — он с идеей.

Но трагедия этих героев в том, что они строят будущее не для кого-то, а «будущее вообще». Безадресное, абстрактное. А реальное олицетворение будущего — маленькая Нюра Чумалова — отдана в приют, практически принесена в жертву. У Гладкова смерть маленькой Нюры — личная потеря супружеской четы самоотверженных коммунистов, у Мюллера — почти что языческая жертва под фундамент храма. Очень эпично. Даже не во вкусе Греции, а в духе ранних тираний Междуречья. А начитанным еще и реальная Ирочка Эфрон вспомнится — тоже жертвенное дитя, правда, из другой социальной страты.

Как воспроизвести материалистичный (даже подчеркнуто материалистичный) мир Гладкова в сугубо условном мире Мифа и Эпоса — с этим ребусом «стародомовцы» справились очень отважно. Они не стали иллюстративно воспроизводить промышленную архитектуру, остроумно заменив краснокрипичый «промарх» 1900-х удивительной подвижной конструкцией из алых шпал квадратного сечения. Шпалы выдвигаются, словно столбцы компьютерной инфографики, становясь то ступенями, то скамьями, то столами. А их торцы — то пиксели цифрового экрана, то трепещущие лоскуты флага. И даже пустоты на месте отдельных шпал многозначны — то окна, то щербины руин, то ячейки колумбария. Колумбарий, к слову, вспоминается не в числе первых, но на ум приходит исправно — крематории в коммунальную практику советских городов как раз тогда и начали внедрять. Костюмы — почти с музейной достоверностью покроя и детализации. Но из нарочито немузейных материалов — сплошь серебристых и металлизированных. Да, наяву серебристые буденовки, гимнастерки и кирзачи смотрятся престранно. Но это и не явь. Весь этот костюмерный металл — способ превратить персонажей в мерцающие под проектором бесплотные фантомы. Или, напротив, в предельно материальные статуи с советских многофигурных монументов. В общем, тут вам и Малевич, и Мухина с Вучетичем, и киберпанк. Много всего, но смесь довольно вкусная. Зрителям-визуалам удовольствие гарантировано. Впрочем, и искателям вербальных смыслов — тоже. Не будут в обиде и ценители арт-сувениров — у «Цемента» очень стильный, очень дизайнерский «мерч». Но супрематизм и Баухаус — это и есть родители дизайна в его нынешнем понимании.

Премьера в «Старом доме» — это первая постановка пьесы Хайнера Мюллера в России. Перевод совсем недавно сделал Александр Филиппов-Чехов, постаравшись сохранить все ритмическое своеобразие мюллеровского  текста.

Да, текст этот именно ритмизированный. Ибо роман Федора Гладкова Мюллер практически переложил на белый стих, типичный для эпоса. Потому временами диалоги героев звучат как строки Лонгфелло, а порой как речи шекспировских героев. Для тех, кто помнит текст-прототип (довольно сухой и технократичный гладковский роман с точечными вспышками патетики), это звучит неожиданно. Неожиданно, но завораживающе.

Потому что персонажи, которые у Гладкова барахтались в рассыпчатых бытовых подробностях, в версии Мюллера вдруг обретают пыл и стать эпических героев. Будто смотришь не на восстановление цементного завода в Новороссийске, а на жизнь языческих богов и героев — скандинавских или греческих. Аллюзии с миром мифа и эпоса в «Цементе» прописаны ненавязчиво, с лаконизмом плакатной графики 1920-х, но очень небанально. Прометей, Геракл, Медея, боги-олимпийцы — все они вписаны в удивительные декламационные новеллы, которые служат другим измерением для ало-стального мира «Цемента».

И, наконец, примечательна сквозная авторская эмоция. За 30 последних лет мы привыкли, что период советских 1920-х транскрибируется или с насмешкой, или с истеричной скорбью (одинаково пылко скорбят и фанаты куртуазного Колчака, и почитатели неуловимых мстителей). Или просто формально-каламбурно, когда поглумились вообще над всеми. Так вот, в «Цементе» от Мюллера-Бетехтина  при всей ошеломительной фантазийности нет ни ретро-надрыва, ни «пелевенщины». Да, никакой хихикающей постмодернистской иронии. Это ж эпос, с ним надо уважительно!

Фото Виктора Дмитриева

415

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

Правительство региона окажет дополнительные меры поддержки семьям с детьми

23/03/2020, 16:25
Ежемесячная выплата предоставляется на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и составляет на текущий момент чуть больше шести тысяч рублей.

Ученый из НГТУ НЭТИ предложила инновационный подход к повышению КПД угольных ТЭС

23/03/2020, 16:02
Разработка приведет к снижению затрат топлива и снизит количество вредных выбросов от угольной генерации.

В Новосибирской области объем выплат по европротоколу вырос на 69%

23/03/2020, 15:29
Темпы прироста связаны с увеличением лимита выплат по ДТП, оформленным без участия сотрудников полиции.

Актуальный разговор

«Я бы не хотел «гадать на кофейной гуще»

Все материалы
Новости

За три месяца новосибирцы скупили трехгодичный запас медмасок

23/03/2020, 19:56

В регионе начали оформлять электронные больничные в связи с карантином по коронавирусу

23/03/2020, 18:31

В Новосибирске продано около 7 тысяч «браслетов помощи»

23/03/2020, 18:27

Ученые ИВТ СО РАН создают лазер для биомедицинской диагностики

23/03/2020, 17:36

COVID-19: Не эпический кошмар, а типичный противник

23/03/2020, 16:35

Правительство региона окажет дополнительные меры поддержки семьям с детьми

23/03/2020, 16:25

Ученый из НГТУ НЭТИ предложила инновационный подход к повышению КПД угольных ТЭС

23/03/2020, 16:02

В Новосибирской области объем выплат по европротоколу вырос на 69%

23/03/2020, 15:29

В Черепановском районе запускается завод по производству гречневой крупы

23/03/2020, 13:04

Минкультуры рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность

23/03/2020, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Выбери лучшую поправку к Конституции

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска