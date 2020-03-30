В регионе одобрен комплекс дополнительных мер в связи с противодействием коронавирусу

На заседании правительства региона был одобрен проект постановления правительства Новосибирской области «Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, предлагается установить, что в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года в беззаявительном порядке осуществляется продление на последующий период двух региональных мер социальной поддержки. Речь идет о ежемесячной выплате в размере прожиточного минимума на детей, установленного на территории Новосибирской области, а также о ежемесячном пособии на ребенка. Данные меры поддержки будут продлены автоматически.

Правительство региона одобрило проект распоряжения Правительства Новосибирской области «О приостановлении назначения проверок». Как сообщил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, данный документ разработан как одна из антикризисных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, предполагается приостановка до 01.05.2020 назначения проверок в отношении которых применяются положения ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Лев Решетников отметил, что исключением станет проведение внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитаций и иных документов, имеющих разрешительный характер. Также предполагается предусмотреть необходимость проведения проверок, уже назначенных в срок не позднее 31 марта текущего года. Органам местного самоуправления даются аналогичные рекомендации.

Еще один документ, принятый в ходе заседания правительства региона, утверждает дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Документ разработан в целях исполнения Указа Президента РФ №206 от 25.03.2020 и утверждает дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В данный перечень вошли средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, автозапчасти, санитарно-технические изделия, очки, линзы, средства связи (мобильные телефоны, сим-карты), товары для предупреждения пожаров и пожаротушения и др. Напомним, что рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 №762-р.

Комплекс мер принят в Новосибирской области во исполнение поручений президента РФ, обозначенных 25 марта 2020 года главой государства Владимиром Путиным в обращении к населению России в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области