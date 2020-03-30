Эксперты назвали жилые комплексы Новосибирска адаптированные под людей с ОВЗ

По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект ЖК Квартал с урбан-виллами на Никитина (застройщиком жилого комплекса является Брусника) получил 97 баллов, что является третьим показателем среди ЖК Новосибирской области, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Недалеко от жилого комплекса расположены поликлиника и больница. В жилом комплексе имеется пешеходная улица. Подъезды оснащены импортными нескоростными (до 2 м/с) лифтами и имеют грузовой лифт. Для маломобильных граждан предусмотрены просторные входные группы.

Застройщик жилого комплекса, Брусника, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5,0 баллов из 5 возможных. Является лидером Новосибирской области по объемам текущего строительства. Входит в ТОП‑50 крупнейших застройщиков России.

ЖК Островский (проект комплексной застройки в районе Центральный) по итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов получил 76 баллов, что является 16‑м показателем среди ЖК Новосибирской области.

Отмечается, что недалеко от жилого комплекса расположены поликлиника и больница. Подъезды оснащены импортными скоростными (от 2 м/с) лифтами. Для маломобильных граждан предусмотрены просторные входные группы и низкие поручни и кнопки в лифте. Пешеходные пути оборудованы тактильной плиткой и тактильными направляющими.

Застройщик жилого комплекса, ГК СМСС, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5,0 баллов из 5 возможных. Входит в ТОП‑10 крупнейших застройщиков Новосибирской области.

Проект точечной застройки в Октябрьском районе — ЖК Инские холмы — по итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 60 баллов, что является 41‑м показателем среди ЖК г. Новосибирск, которые имеют преимущества для маломобильных граждан. В целом среди всех ЖК Новосибирской области проект занял 50‑е место.

Недалеко от жилого комплекса расположены поликлиника и больница. В жилом комплексе имеется пешеходная улица. Подъезды оснащены импортными скоростными (от 2 м/с) лифтами. Для маломобильных граждан предусмотрены просторные входные группы и низкие поручни и кнопки в лифте.

Застройщик жилого комплекса, ВКД, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5,0 баллов из 5 возможных.

Отмечается, что новостройки оцениваются по 106 параметрам. Произведена оценка 140 новостроек г. Новосибирск, в которых ведутся активные продажи квартир.

Исследование потребительских качеств жилых комплексов проведено совместно Комиссией РСПП по строительству и жилищной политике, Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Национальным объединением застройщиков жилья, Институтом развития строительной отрасли (портал ЕРЗ.РФ).

Фото: с сайта ЕРЗ