В регионе определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции

В связи с первым случаем выявления коронавируса в регионе в правительстве Новосибирской области вечером 18 марта состоялось экстренное заседание оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции.

— В настоящее время управление Роспотребнадзора по Новосибирской области и полиция устанавливают паспортные данные и адреса пассажиров, прилетевших из Москвы одним рейсом с пациенткой. В ближайшее время с ними свяжутся. За всеми, у кого нет признаков ОРВИ, установят медицинское наблюдение по месту жительства, они будут находиться дома, на самоизоляции. Всем сделают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Если у кого-то будут выявлены респираторные признаки, его госпитализируют в инфекционную больницу, — говорится в сообщении.

Также стали известны подробности госпитализации первой новосибирской пациентки с коронавирусом.

— Четко и слаженно сработали служба контроля аэропорта Толмачево, сотрудники Роспотребнадзора и специалисты регионального минздрава. Выявив у пассажирки повышенную температуру, сотрудники медицинской службы аэропорта вызвали скорую помощь. Пассажирку сразу из Толмачево доставили в инфекционную больницу и поместили в бокс, где у нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске с родственниками или знакомыми она не контактировала. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное, — отметили в оперативном штабе.

Напомним, она прилетела 15 марта рейсом из Москвы.

В оперативном штабе подчеркнули, что пассажиров авиакомпании «Аэрофлот», рейс SU 1462, вылетевшим из аэропорта Шереметьево и прибывшим в аэропорт Толмачево 15 марта рекомендуется обратиться на региональную горячую линию по телефону 112 в случае, если с ними еще не связались представители оперативного штаба.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области