В ТОСЭР «Линево» хотят собирать минитракторы

— Мы планируем создать в ТОСЭР «Линево» единственный за Уралом завод по крупноузловой сборке минитракторов и навесного оборудования для сельского хозяйства и ЖКХ. На втором этапе планируется развитие производства спецтехники на базе тягачей ГАЗ, УРАЛ и КАМАЗ, рассказал на инвестсовете Новосибирской области директор ООО «НовАЗ» Дмитрий Неустроев. — Кроме того, в ТОСЭР мы хотим организовать сборку медицинского модуля на шасси «Газель» с возможностью установки оборудования для рентген- и маммографического обследования.

Организатор проекта — ООО «Мик». Компания является дилером 21 завода, производящего спецтехнику, и работает в этой сфере уже более 12 лет. Сейчас инвестор созрел для запуска собственного производства. ООО «НовАЗ» создано под реализацию проекта и зарегистрировано в Линево.

— Степень готовности проекта высокая. Проведены переговоры с поставщиками комплектующих и оборудования для начала крупноузловой сборки тракторов и автомобилей для комплексного дорожного обслуживания. Арендован участок в ТОСЭР «Линево» площадью 2 тысячи кв. м, где расположено здание бывшего автотранспортного цеха местного предприятия (1200 кв. м) с необходимой инфраструктурой, — перечисляет Дмитрий Неустроев.

Компания закупает шасси у различных производителей — в зависимости от того, какую надстройку планируется делать. Неустроев не исключил, что на площадке в ТОСЭР «Линево» будут активно использоваться шасси компании Lovol (КНР), у которой широкая линейка, а итоговая цена собранного трактора начинается от 170 тысяч рублей. Кроме того, на площадке планируется организовать модернизацию уже имеющейся у сельхозпроизводителей техники. Перевод ее на решение многофункциональных задач позволит предприятиям АПК снизить затраты. По оценкам Дмитрия Неустроева, в нынешних экономических условиях, когда цена шасси становится неподъемной, интерес владельцев тракторов и спецтехники к ее модернизации постоянно растет.

— Мы будем закупать у производителей шасси и делать на них надстройки. Для этого у нас в компании создано конструкторское бюро. Например, трактор «Беларусь» на заводе стоит 1,8 млн рублей. Наша линейка состоит из 24 тракторов и будет начинаться от 170 тысяч рублей, то есть будет доступна для крупных УК, дачных обществ, населенных пунктов в районах области, — перечисляет Неустроев. — Что касается медкомплексов, то их обычно изготавливают на базе КАМАЗов, и стоят они около 25 млн рублей. Небольшая районная больница не может себе позволить такие расходы. Мы сделали медкомплекс на базе «Газели», согласовали его в Росздравнадзоре и готовы его поставить на шасси 4х4, чтобы обеспечить доступность проезда в отдаленные населенные пункты. Он будет стоить около 5 млн рублей.

В течение первых двух лет «НовАЗ» планирует в год производить 300 единиц техники. Примерно столько может модернизировать. В стратегических планах компании — добиться максимальной локализации сборки тракторов и спецтехники на территории Новосибирской области, а также выйти на географию продаж до Дальнего Востока.

— Объем инвестиций в проект составит 350 млн рублей — в оборотный капитал в течение 5 лет. Мы рассчитываем получить статус резидента ТОСЭР и обратиться за господдержкой в Фонд поддержки малых городов, также будем вкладывать собственные средства. Запуск проекта возможен через 6 месяцев после получения финансирования, — пояснил директор «НовАЗ».

К 2025 году предприятие рассчитывает получать выручку в размере 1,15 млрд рублей и чистую прибыль — 100 млн рублей в год. В ходе реализации проекта планируется создать 61 рабочее место при средней зарплате к 2025 году 73 тысячи рублей. Бюджетная эффективность проекта со льготами ТОСЭР — 18 млн рублей.

Для реализации проекта в качестве мер господдержки инвестор запросил присвоить ему статус резидента, оказать содействие в получении финансирования от Фонда поддержки моногородов. Кроме того, инвестор предложил разработать меры господдержки предприятий, которые хотели бы приобретать технику, произведенную в регионе.

Ключевым вопросом, который задавали члены инвестсовета, был рынок сбыта продукции «НовАЗ». Эксперты засомневались, что на региональном уровне удастся создать программу с бюджетным софинансированием для стимулирования приобретения техники новосибирского производства. Инвестору также рекомендовали проработать с минсельхозом возможность привлечения покупателей из сферы АПК.

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