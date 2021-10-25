В регионе приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков из-за ковида и ограничений

По сообщению пресс-службы ведомства, личный прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Новосибирской области приостановлены с 1 по 3 ноября.

В указанные сроки прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через бокс для приема входящей корреспонденции. Чтобы решить возможные вопросы дистанционно, на документах важно указать контактный телефон налогоплательщика.

В Федеральную налоговую службу России и налоговые органы Новосибирской области можно также можно обратиться через официальный сайт ФНС России с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России», через Личный кабинет налогоплательщика, или по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.

Напомним, 12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR- коды. Пока для поседения мероприятий с численностью от 500 человек.