В регионе создают государственную информационную систему по учету и мониторингу сельхозземель

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о создании государственной информационной системы Новосибирской области «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области». Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Согласно документу, система создается в целях учета и мониторинга сельскохозяйственных земель по качественным и количественным характеристикам почв, выращиваемым агрокультурам на данных землях, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, контроля деятельности арендаторов или собственников земель сельскохозяйственного назначения Новосибирской области.

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