Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль

  • 22/08/2019, 11:43
ВТБ Лизинг осуществил поставку первого электромобиля для клиента. Транспортным средством стал Jaguar I-Pace - один из лидеров продаж электрокаров в России.

ВТБ ЛизингI-Pace был передан в лизинг по корпоративной программе Jaguar Land Rover Financial Services. Она предполагает первоначальный взнос от 10%, срок лизинга от 12 до 60 месяцев, выкупной платеж — от тысячи рублей. Также в ее рамках действует специальное предложение «20%-0%-20%» с первоначальным взносом от 20% и равноценным выкупным платежом 20%, сниженными ежемесячными расходами и отсутствием переплаты за лизинг. Срок сделки по нему составляет 24 месяца.

Евгений Татаринов, коммерческий директор АО ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Электромобили пользуются все большей популярностью в России. ВТБ Лизинг стратегически важно учитывать потребности клиентов, поэтому нам интересно выйти в новый для себя сегмент и работать с электрокарами. Jaguar Land Rover – наш давний партнер. Только за январь-июль 2019 года наши объемы по финансированию Land Rover увеличились на 72%, по Jaguar – на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы надеемся, что новое предложение по электромобилям заинтересует клиентов и в дальнейшем будет пользоваться у них спросом».

ВТБ Лизинг стал официальным провайдером Jaguar Land Rover Financial Services в 2017 году. Всего за время сотрудничества с автоконцерном клиентам компании было передано более тысячи автомобилей Jaguar и Land Rover. Большая часть сделок традиционно приходится на Москву и Санкт-Петербург.

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объемы нового бизнеса по автомобильному транспорту: чистые инвестиции в лизинг (NIL) по данному направлению выросли на 26% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, до 16,5 млрд рублей.

Бренд Jaguar выпустил свой первый полностью электрический кроссовер I-Pace в прошлом году, представив экологичный автомобиль с динамикой спорткара, технологиями нового поколения на базе искусственного интеллекта и практичностью пятиместного SUV. Два электродвигателя, разработанные Jaguar, наряду с передовой литий-ионной батареей емкостью 90 кВт/ч и алюминиевой архитектурой, позволяют I-Pace разогнаться с места до 100 км/ч за 4,8 секунды и обеспечивают запас хода до 470 км (WLTP).

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Логистика привлекает все новых игроков

Логистика привлекает все новых игроков

21/08/2019, 20:27
На рынок терминалов Новосибирской области планирует выйти еще одна компания.
Кампания в мэры обходится кандидатам в миллионы рублей

Кампания в мэры обходится кандидатам в миллионы рублей

21/08/2019, 19:59
Но у некоторых на счетах — пусто.

Технопарк нашел новые места для резидентов

21/08/2019, 18:59
В рамках ГЧП Владимир Никонов предложил построить еще 9 тысяч кв. м площадей, что позволит создать около 300 высокотехнологичных рабочих мест для инноваторов.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

«СКБ Сибэлектротерм» планирует выйти на 700 млн рублей по выручке

22/08/2019, 14:10

Лайфхаки в режиме шапито

22/08/2019, 14:07

Институты СО РАН обновят научное оборудование почти на миллиард рублей

22/08/2019, 13:04

Объявлен тендер на строительство межплощадочных дорог ПЛП

22/08/2019, 11:48

В регионе создают государственную информационную систему по учету и мониторингу сельхозземель

22/08/2019, 11:38

Логистика привлекает все новых игроков

21/08/2019, 20:27

Кампания в мэры обходится кандидатам в миллионы рублей

21/08/2019, 19:59

Технопарк нашел новые места для резидентов

21/08/2019, 18:59

Перед Биотехнопарком поставлена цель: выйти к середине 2020 года на безубыточность

21/08/2019, 18:51

Задолженность по ипотеке у новосибирцев превышает 169 млрд рублей

21/08/2019, 16:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска