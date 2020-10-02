В регионе стартовал проект «Школа торговли»

В рамках образовательного проекта «Школа торговли» порядка 150 предпринимателей региона получат информацию о трендах интернет-торговли, особенностях работы с маркетплейсами и поделятся своими кейсами, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Образовательный проект начался 1 октября с круглого стола «Ритейл 2020: тренд на e-commerce». Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в нашей области оптово-розничная торговля занимает 15,5% валового регионального продукта. В ней работает порядка 16% наших жителей.

Отмечается, что образовательный проект для товаропроизводителей (предпринимателей) «Школа торговли» существует уже три года. В течение этого времени школа формирует вокруг себя сообщество товаропроизводителей и реселлеров. Многие из них впервые находят партнеров по бизнесу именно на площадке школы.

— Количество заявок растет с каждым годом: в этом году было около 250, но наши ресурсы ограничены. Поэтому из них мы отобрали 150 предпринимателей. Часть из них – наши постоянные слушатели, — отмечает исполнитель проекта Анна Дмитриева.

В ходе образовательной программы будут реализованы круглые столы, лекции, воркшопы, панельные дискуссии и открытые диалоги с экспертами. Участники получат возможность изучить инструменты продвижения, продаж и логистические решения, кейсы участников рынка, оценить перспективы регионального рынка электронной коммерции. Мероприятия будут проходить в течение двух недель.

Фото предоставлено пресс-службой регионального минпромторга, автор-журнал Leaders Today