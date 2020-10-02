Новосибирцам насчитали почти 4 млрд рублей имущественных налогов

По его словам, в исчисленных налогах 59% или 2,3 млрд приходятся на транспортный налог, 27% или 1,07 млрд — на имущественный и 14% или 532 млн — на земельный налоги.

Самый большой прирост, по сравнению с 2019 годом, произошел по налогу на имущество — +13%, по земельному налогу сумма выросла на 8%, по транспортному — около 1%.

— По имуществу 10% роста обеспечены за счет повышения коэффициента при исчислении налоговой нагрузки от кадастровой стоимости недвижимости. Еще 3% дало увеличение количества объектов налогообложения: в регионе вводятся в эксплуатацию жилые и нежилые объекты, — отметил Сударев.

В этом году новосибирцы получат 1,35 млн уведомлений об уплате налогов, причем 530 тысяч придут только в электронном виде. Тем, у кого открыты личные кабинеты, налоговики советуют проверить поступление уведомления, в бумажном виде они дублироваться не будут.

— В этом году налоговое уведомление содержит информацию о всех исчисленных гражданину налогах. Отдельные квитанции по имущественному налогу не формируются, — подчеркнул Андрей Сударев.

В УФНС поясняют, что с каждым годом налоговая дисциплина новосибирцев растет — собираемость налогов в 2019 году составила 93,4%, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

На прошлой неделе пресс-служба УФНС сообщала, что задолженность физических лиц в Новосибирской области в 2020 году снижается более высокими темпами, чем в 2019: за 8 месяцев снижение составило 23% (сумма задолженности за январь-август уменьшилась на 662 млн рублей), тогда как в 2019 году за аналогичный период — 21% (снижение на 583 млн рублей). По состоянию на 1 сентября задолженность физических лиц по налогам в регионе составляла 2,2 млрд рублей. Этот результат в том числе достигнут за счет более плотной работы налоговиков с работодателями: за январь-август 2020 года должникам-физическим лицам в Новосибирской области были направлены более 520 тысяч требований об оплате налоговой задолженности. В адрес руководителей 95 учреждений направлены сведения о наличии налоговой задолженности у 5 тысяч работников.