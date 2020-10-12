В регионе завершается иммунизация от гриппа взрослого населения

— По заболеваемости ОРВИ у нас сейчас показатель 19 тыс заболевших. Это превышает эпидпорог на 12%, но находится на уровне 2019 года, — пояснил на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он уточнил, что в первые две недели сентября в регионе наблюдался всплеск по ОРВИ в связи с тем, что на улице похолодало, а дома еще не были подключены к теплоснабжению. После разворота системы количество регистрируемых случаев ОРВИ пошло на спад. Случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано.

— На сегодняшний день мы получили 82% доз запланированной взрослой вакцины, а также 85,6% детской. В день мы вакцинируем около 25 тыс человек взрослого населения, то есть дней за 10 завершим иммунизацию, — добавил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. — По детям есть проблема: вакцина есть, но детское население прививается от 2 до 3 тыс в сутки. В этом направлении работу нужно активизировать.

На минувшей неделе главный эпидемиолог Новосибирской области пояснила, что прививки от гриппа нужно ставить, чтобы избежать микса инфекций во время эпидемии коронавируса.

По данным минздрава, на сегодняшний день от гриппа в регионе вакцинировано почти 900 тыс человек.

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