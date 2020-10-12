В Новосибирске и районах ужесточают требования по соблюдению масочного режима

— Эпидемиологическая обстановка в регионе сложная — идет нарастание эпидпроцесса, но управляемая и прогнозируемая. На 39 неделе рост заболевших составил 25%, на 40-й — 15%, на 41-й — 21%. По всем нормативным документам ситуация, когда заболевших более 20%, расценивается как неблагополучная, — констатировал, выступая на оперативном совещании в правительстве руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По каждому случаю заболевания ковид-инфекцией управление проводит эпидрасследование. Статистика показывает, что 25% случаев заболевания связаны с заражениями в семье. 30% — контакты вне семьи, но с близкими родственниками на различных праздничных мероприятиях. Больше всего заболевших среди населения в возрасте 65+ — более 522 на 100 тысяч населения.

— В связи с этим мы просим население ограничить круг контактов с родственниками и друзьями. Особенно если речь идет о взаимодействии с пожилыми людьми, — поясняет Щербатов.

С 1 сентября, по его словам, ковид зарегистрирован в 171 общеобразовательном учреждении региона — 226 заболевших. Из них 139 бессимптомных, 75 — с ОРВИ, 12 — с ковидной пневмонией. Сегодня на контроле в Роспотребнадзоре находятся 33 общеобразовательных учреждения. Министр образования области Сергей Федорчук добавил, что в регионе из-за ОРВИ приостановлена работа краснозерского лицея (120 заболевших) и двух детсадов — в Баганском и Тогучинском районах. Частично приостановлена работа в 10 школах и 39 дошкольных образовательных учреждениях. Он подчеркнул, что это ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

— По ковид-инфекции на внутреннем контроле по заболеваемости взрослых у нас находятся 41 школа и 14 детсадов. По детям продолжаем контролировать 93 учреждения, — пояснил министр.

При этом Александр Щербатов заявил, что ситуация с нарушениями эпидемиологического режима в регионе серьезная. В ходе проверок соблюдения масочного режима на транспорте в Новосибирске выяснилось, что до 83% пассажиров не используют маски, на предприятиях торговли — от 25% до 41%.

— Нарастание эпидпроцессов идет не только в городе, но и в районах области, особенно прилегающих. Проживающее на этой территории население мигрирует в Новосибирск на работу и обратно. Самый недисциплинированный город — Бердск: в 40% предприятий торговли обслуживание осуществляется без масок, а в маршрутках — от 42% до 100%. В Искитиме — от 30% и более. Это не поддается никакой критике! Прошу поддержки: дайте поручение главам муниципальных образований области об усилении требований по масочному режиму, — обратился глава Роспотребнадзора к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. — Кроме того, нас беспокоит ситуация в электропоездах, которые не входят в наше ведение. Мы направили запрос и ждем ответ о соблюдении на пригородных электричках масочного режима.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов уточнил, что сейчас в качестве распредцентров, где осуществляется прием больных коронавирусной инфекцией, работают четыре медучреждения: больницы №11 и №3, 25 медсанчасть и 3 корпус горбольницы. Пациенты легкой и средней степени тяжести (в том числе после операций в федеральных клиниках) переводятся в областной кардиодиспансер и больницу №12, где их ждет дальнейшая реабилитация. С 11 октября в этот список включен госпиталь ветеранов войн, с 13 октября он будет дополнен больницей №1, расположенной в поселке Кольцово.

— Стараемся, чтобы у каждого распредцентра было медучреждение, куда можно было бы переводить пациентов. В этот раз стараемся не заниматься перемаршрутизацией тяжелых пациентов, — добавил Хальзов. — В соответствии с приказом минздрава РФ в медучреждения мы госпитализируем пациентов, которым необходима кислородная поддержка.

Андрей Травников констатировал, что ситуация с ковидом в регионе напряженная, но система здравоохранения справляется.

— Дополнительные ограничения на этой неделе не вводим, но нужно усилить административную и информационную работу за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. В мае мы уговаривали (транспортников), в июне тех, кто не понял, привлекали к ответственности, сейчас нужно закрутить гайки, — заявил глава региона — На следующей неделе оперативный штаб соберется в расширенном составе — с подключением глав муниципальных образований, чьи территории сегодня были названы (В докладе руководителя Роспотребнадзора. — Ред.). Доложите, как отреагировали на замечания, как усилена работа по контролю за соблюдением санитарных мер.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе зарегистрированы 115 заболевших коронавирусной инфекцией, в реанимации находится 110 человек, 28 — на ИВЛ.

Напомним, 18 марта в регионе был введен режим повышенной готовности, 28 марта — приостановлены все массовые, развлекательные, общественные мероприятия. 31 марта, когда в регионе был введен режим самоизоляции и граждан попросили не покидать места проживания и пребывания, в Новосибирской области были зарегистрировано 9 пациентов с COVID-19. В инфекционную больницу№11 госпитализированы 50 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, в детскую больницу № 3 — 3 пациентов. Всего в больнице находились 18 детей, недавно вернувшихся в Россию.