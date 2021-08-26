В Республике Алтай суд признал незаконной передачу в аренду свыше 4 210 га лесных участков

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой по коллективному обращению жителей Турочакского района проведена проверка законности предоставления лесных участков для коммерческой заготовки древесины, расположенных в урочищах Турочакского лесничества, сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры России по СФО.

— Установлено, что Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай вопреки требованиям закона для коммерческой заготовки древесины предоставлены в аренду 7 лесных участков, расположенных в защитных лесах и орехово-промысловой зоне лесничества, — говорится в сообщении.

В этой связи прокуратурой в Арбитражный суд Республики Алтай были направлены исковые заявления о признании договоров аренды недействительными.

В настоящее время суд указанные иски рассмотрел и удовлетворил.