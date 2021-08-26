Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Заявку на участие в конкурсе на строительство трамвайных путей от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала на Гусинобродском шоссе подала только одна компания и, так как организация стала единственным претендентом на выполнение работ по сметной документации, технологическим и конструктивным решениям, конкурс признан несостоявшимся. Подведение итогов состоялось 25 августа. Но в итоговом протоколе комиссии значится, что по закону заказчик должен заключить контракт с тем подрядчиком, который подал единственную заявку, так как она признана соответствующей заявленным требованиям. Стоимость контракта составила свыше 60 млн рублей.

Напомним, электронный конкурс по поиску подрядчика был объявлен на сайте госзакупок 17 августа. По проекту подрядчик должен выполнить работы по сметной документации, технологическим и конструктивным решениям. По условиям конкурса, он также должен реконструировать тепловые сети, которые расположены на данном участке протяженностью 1,1 км. Сделать всё это нужно до 31 декабря текущего года. Средства будут выделены из бюджета Новосибирска.

В 2022-2024 годах власти планируют проложить новые трамвайные пути в отдаленные части города. По словам начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, также мэрия планирует продлить трамвайные пути вглубь микрорайона Чистая слобода. Кроме того, власти хотят создать транспортно-пересадочный узел «Вокзал Новосибирск — Западный» в рамках реализации проекта «Городская электричка».