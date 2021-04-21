В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

В России предложили ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, об этом пишет издание «Известия».

Согласно предложенному плану, жители России будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека. При этом также будут добавлять по 50 киловатт-часов за каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, а при наличии электрической плиты умножать данный коэффициент в полтора раза.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что каждому региону следует предоставить право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня или других показателей. Он также подчеркнул, что повышать плату при превышении лимита следует разумно, например, за каждые новые 100 киловатт-часов. Так, по его мнению, расценки следует приблизить к экономически обоснованным тарифам.

— Дифференцированные тарифы по объемам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии. Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше, — сказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

Сейчас россияне потребляют в среднем 90 кВт·ч в месяц, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Прогрессивную шкалу следует использовать только для фактически использованной энергии, исключив из учета общедомовые расходы (сейчас эти виды потребления считают вместе), считает она. Кроме того, нужна системная программа повышения энергоэффективности как самих домов, так и помощь гражданам на покупку экономной бытовой техники, добавила эксперт.