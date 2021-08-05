В России могут ввести налог на мясо

Об этом заявил на проектно-образовательном форуме «Архипелаг 2121» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

— По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо, — сказал Песков.

Эксперт подчеркнул, что усиленное внимание к изменению климата может изменить саму сферу животноводства и привести к появлению и развитию новых технологий в этой сфере.