Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

Компания Huawei и Институт Цитологии и Генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИЦиГ СО РАН) объявили об успешном завершении проекта по развертыванию на территории института сети связи нового поколения на основе технологии Wi-Fi 6.

Внедрение беспроводной технологии, которая могла бы обеспечить широкое покрытие, являлось существенной необходимостью, так как почти каждый студент подключается с двух и более устройств одновременно (ноутбук и телефон). Институт остановил свой выбор на Wi-Fi 6 от компании Huawei.

Беспроводные технологии связи Wi-Fi 6 в четыре раза превосходит предыдущее поколение по пропускной способности для абонента и по числу одновременно подключенных устройств, а также снижает задержку передачи данных. Таким образом, внедрение Wi-Fi 6 предоставило возможность бесперебойного осуществления теоретических и практических занятий и позволило существенно увеличить количество студентов, слушающих тот или иной учебный курс.

— В результате мы получили продукт высокого качества, который показал свою надежность как в рамках работы в аудиториях, так и в полевых условиях, — отмечает Дмитрий Рассказов, начальник Центра коллективного пользования «Биоинформатика» Института цитологии и генетики СО РАН.

Точки доступа Wi-Fi 6 были установлены не только в общих аудиториях ИЦиГ СО РАН и институтов Академгородка, но и на передвижном стенде, который обеспечивает надежное покрытие при проведении полевых исследований с большим количеством участников и позволяет демонстрировать процесс работы через видеосвязь в режиме онлайн во время выезда за пределы Института с сохранением высокого качества связи.