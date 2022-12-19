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В России может измениться система оплаты жилищно-коммунальных услуг

  • 19/12/2022, 11:23
оплата жилищно-коммунальных услуг
Подобную систему в данный момент используют для накопления средств на капремонт.

В России предложили изменить систему сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишет газета «Известия» с ссылкой на фонд «Институт экономики города». Напомним, что в ЖКУ входят текущий ремонт, вывоз мусора, уборка подъездов, вода, тепло и другие услуги. Переводить оплату за них предлагают не сразу управляющей компании, а на специальные счета. «Известия» уточняют, что соответствующую инициативу фонда поддерживают в Госдуме. Нижняя палата может рассмотреть ее уже в следующем году.

По словам главы «Института экономики города» Надежды Косаревой, введение новой схемы позволит лучше контролировать деньги жильцов, выделенные на оплату ЖКУ. Подобную систему в данный момент используют для накопления средств на капремонт.

При этом инициатива предусматривает, что такой способ оплаты россияне будут выбирать по желанию. Преимущество новой схемы заключается в том, что люди, перешедшие на нее, смогут контролировать использование средств, поступающий на счета УК.

Газета поясняет, что после поступления средств на спецсчета, совет дома проверит, были ли все услуги оказаны. Только после этого совет разрешит перевести деньги управляющей компании.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павла Качкаева, инициативу внесут не только на рассмотрение нижней палаты. С новой схемой ознакомится и рабочая группа при комитете ГД по строительству и ЖКХ.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строчка из-за умных счетчиков.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : оплата жилищно-коммунальных услуг Госдума


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