В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строчка из-за умных счетчиков

Новая строка — за оплату установки, поверки и замены умных счетчиков в жилых домах появится в платежах за ЖКУ, пишут «Известия».

Отмечается, что Минстрою необходимо будет обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко пояснили, что мера приведет к снижению стоимости ЖКУ при использовании таких счетчиков.

Гендиректор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин в беседе с изданием пояснил, что речь идет о счетчиках воды и тепла. Он считает, что мера призвана избавить россиян от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, а также немного увеличит прозрачность сферы ЖКХ и приведет к снижению трат граждан.

Ранее редакция сообщала, что в декабре второй раз за год подорожали жилищно-коммунальные услуги.

Фото: pixabay.com — Skitterphoto