В России может появиться цифровой рубль

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей, говорится в докладе, размещенном на сайте Банка России. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к Интернету.

Цифровой рубль станет доступен всем субъектам экономики — гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству. Подобно наличным и безналичным рублям, будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все три формы российского рубля станут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них, уточняется в докладе. Впрочем, тут же подчеркивается, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.

— В докладе Центрального Банка большое внимание уделяется удобству работы с цифровым рублем в самых различных контекстах, поэтому, если все задумки удастся реализовать, многие люди охотно будут его использовать. Более того, за счет обеспечения «бесшовной» стыковки цифровых денег с наличными и безналичными, на практике использование цифрового рубля ничем не будет отличаться от интернет-банкинга, — уверен кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой информационных технологий НГУЭУ Андрей Пестунов.

По его мнению, о цифровом рубле не следует говорить как об альтернативе привычным наличным и безналичным деньгам. Скорее, цифровой рубль является дополнением к ним — чтобы повысить удобство и доступность финансовых услуг и инструментов. Например, предполагается, что с помощью цифрового рубля можно будет совершать оплату через мобильное устройство даже без подключения к сети Интернет. Это позволит не бежать в банк за наличными перед поездкой туда, где есть перебои со связью.

— Несомненно, внедрение цифрового рубля придаст дополнительный импульс развитию отечественных информационных технологий в финансовой сфере. Однако технологии, которые могут быть использованы при запуске цифрового рубля, имеют потенциал выстрелить и в других областях, например в логистике, юриспруденции, торговле, — не исключает эксперт.

Он уверен, что одним из ключевых вызовов при реализации технологической инфраструктуры для поддержки оборота цифрового рубля является исключение возможности двойной траты.

— При оплате наличными деньгами такой вариант невозможен, поскольку банкноты и монеты передаются физически. В случае же цифровых денег существует принципиальная возможность копирования соответствующего им цифрового кода нескольким получателям. Хотя к настоящему моменту и существуют алгоритмы, защищающие от подобных незаконных действий, например на основе распределенных реестров, они по-прежнему требуют совершенствования в плане их быстродействия и защищенности, — резюмирует Андрей Пестунов.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой НГУЭУ, базовая иллюстрация из доклада Банка России