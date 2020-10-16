Монополизирует ли регоператор раздельный сбор мусора?

Компания ООО «Экология–Новосибирск» пытается монополизировать право раздельного сбора отходов. Об этом в комментарии изданию по итогам закрытого от СМИ заседания комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам сообщил зампредседателя комитета Вадим Агеенко. По словам депутата, эта информация косвенно подтверждается появлением в проекте изменений соответствующей госпрограммы нового показателя — «приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора» в количестве 5,9 тысячи штук на территории области. При этом бюджетное финансирование статьи не прописано, в то время как в обязанности регоператора входит приобретение и установка контейнеров.

— Возникает логичный вопрос — а что будет с операторами, которые раньше занимались раздельным сбором мусора, куда их девать? — комментирует Агеенко. — Регоператор говорит: «Пусть они у меня будут забирать (Сырье. — Ред.). Я буду его вывозить и продавать им по какой-то цене» .

Как напоминает Агеенко, на территории области сегодня окон 50 компаний-операторов уже осуществляют раздельный сбор мусора на контейнерных площадках, который затем направляют в переработку в качестве вторсырья. Они сами устанавливают специализированные контейнеры.

По мнению исполнительного директора ИП Волкова И.А. (бренд «Арктика Сити») Александра Волкова, такой сценарий отчасти уже начал реализовываться на территории области.

— «Экология–Новосибирск» заключает договоры с подрядчиками на раздельный сбор отходов, — говорит Волков. — Что это в дальнейшем будет означать для других компаний, пока не могу сказать, потому что государство еще до конца не определилось с политикой раздельного накопления отходов. Не исключено, что в перспективе эту работу будет выполнять только регоператор. Хотя есть движение и за то, чтобы на рынке могли работать и другие компании. Лично я против монополизации этого направления — должна быть конкуренция. Монополия никогда хорошо не сказывалась на качестве.

Собеседник редакции не исключает, что даже при возможной (пока в теории) монополизации рынка раздельного сбора мусора регоператором, ценовой диктат со стороны последнего в отношении переработчиков не выгоден ни ему самому, ни переработчикам, ни государству.

— Предположим, «Экология–Новосибирск» попытается продавать переработчику сырье дороже, чем оно обходится ему сейчас, — рассуждает Волков. — Тогда переработчик просто не станет его покупать, и эти отходы «зависнут». Это ненормально и для «Экологии–Новосибирск», которая хочет получать прибыль. И потом, переработчикам никто не запрещает в такой ситуации скупать сырье в других регионах, и, соответственно, здесь уже возникнет конкуренция между регоператорами. Со своей стороны, государству важно, чтобы развивалась переработка. А развиваться она будет в том случае, если сырье будет достаточно дешевое, чтобы конкурировать с китайскими коллегами.

По словам еще одного участника рынка — соучредителя ООО «Тайгер-Сибирь» Кирилла Ритермана, возможная монополизация рынка уже сейчас пресечена нормативно-правовыми актами правительства РФ. В настоящее время его компания занимает 60% регионального рынка мусорной переработки.

— Надеюсь, что у нас правительство и все, кто компетентен в этой сфере, понимают, что разрушать действующую систему, существующую уже 7 лет, нельзя, — говорит Ритерман. — Более того, эту же информацию подтвердила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Было четко сказано, что никакой монополизации рынка в лице региональных операторов быть не должно, действующие системы должны продолжать существовать. Надеемся, что это будет услышано и реализовано, иначе это пойдет наперекор основным тезисам руководства страны и правительства РФ.

Как поясняет собеседник издания, система, о которой идет речь, уже практически сформировалась на территории областного центра.

Группа «ВИС» (в нее входит регоператор ООО «Экология-Новосибирск») активно участвует в решении поставленных в национальном проекте «Экология» задач, в том числе в части развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе группы. В частности, в соответствии с соглашением, подписанным с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, в обязанности регоператора входит развитие системы раздельного накопления отходов.

— На начало 4 квартала 2020 года на территории региона было установлено около 1500 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Компания продолжает получать запросы от потребителей на размещение подобных контейнеров в различных районах города и области и старается максимально удовлетворить возникший спрос за счёт собственных средств, поскольку в действующий тариф на услуги регоператора не заложены расходы на покупку и установку контейнеров, — говорится в ответе. — Эту работу ведут и другие участники рынка ТКО в регионе. Однако сказать, что это делается системно сегодня нельзя. Для того, чтобы раздельный сбор отходов стал нормой нашей жизни, как это сформулировано в задачах национального проекта «Экология», необходимо не только желание, но и финансовое обеспечение этой работы, инвестиции в создание мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов. Небольшие предприятия не способны решить эту проблему комплексно.

— Новая инфраструктура позволила бы достичь целевых показателей реализуемой сегодня федеральной программы, улучшить экологическую обстановку в регионе и повысить качество жизни населения, — подчеркивают в компании. — Несмотря на это «Экология-Новосибирск» намерена в 2021 году продолжить работу по формированию комплексной цивилизованной системы раздельного сбора отходов на всей территории Новосибирской области.

Сдерживающим фактором для проактивного развития этого направления, по мнению пресс-службы группы, является неопределённость в реализации масштабного концессионного проекта ГК «ВИС» по созданию двух мусоросортировочных комплексов общей мощностью не менее 800 000 отходов в год.

На минувшей неделе на пресс-конференции в ТАСС министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, отвечая на вопрос журналистов о перспективах «мусорной» концессии, в очередной раз отмечал, что «соглашение заморожено и это связано с тем, что необходимо изменить его параметры, а также параметры объектов соглашения».

Фото: pixabay.com, автор- Vladvictoria