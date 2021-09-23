В России подорожают макаронные изделия

В России изготовители макаронных изделий сообщили о росте цен на продукцию, сообщает ГЛАС.ru.

Подъем цен произошел из-за отсутствия твердых сортов злаковых и повышенной цены на сырье. Это станет причиной аномального ценового роста на конечный продукт. Валерий Покорняк, глава «Алтан», сообщил, что цена на зерно составляет 28 000 рублей за тонну. За минувшие 14 дней стоимость выросла до 38 000 рублей за тонну. С его слов следует, что подорожание зерна резко увеличилось из-за засухи в Канаде и Соединенных Штатах. Это стало причиной повышенного спроса на пшеницу.

Лоренцо Трашинелли, гендиректор «Экстра М», сообщает о наступившей «панике» у изготовителей макарон. Большинство компаний работают на уже имеющихся резервах.

Компании-производители отмечают скачок цен на электронные компоненты на 100-200 %. Лариса Левина, директор по маркетингу отдела продаж ЗАО «Байсад», подтверждает рост цен на 200 % на рынке материалов.

Производители прогнозируют, что макароны подорожают как минимум на 15%. Представители отрасли считают, что роста цен можно избежать, если увеличить посевные площади твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратовской, Оренбургской, Челябинской областях.