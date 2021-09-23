Выпуск вакцины «КовиВак» приостановлен до конца осени

Как сообщает «Коммерсантъ», с 28 августа по 22 сентября в обращение не вводились новые серии вакцины, хотя раньше выпускалось по 30-90 тыс. доз в месяц.

По предварительным данным, приостановка производства связана с тем, что разработчик вакцины устанавливает новое оборудование для производства сырья для вакцины. Это позволит увеличить объемы производства.

Перерыв на площадке контрагента не единственная причина переноса компанией старта выпуска препарата. В конце августа владелец «Нанолека» Владимир Христенко говорил “Ъ”, что возникли сложности «в процессе трансфера технологий», а Vademecum добавлял 17 сентября, что задержка также связана с поставками оборудования.

В Москве, Петербурге и других крупных городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается.

— Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким, — поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он объясняет предпочтения граждан тем, что препарат разработан на классической платформе (используется инактивированный вирус), и его дефицитом.

Еще одной причиной отсутствия на рынке новых серий «КовиВака» может быть подготовка к экспорту препарата, предполагает другой источник “Ъ”. Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков подтверждает возможность такого сценария, но сомневается, что объем экспорта «КовиВака» в этом году превысит 1–1,5 млн доз. К тому же, отмечает он, в мире уже много предложений из Индии и КНР на поставку инактивированных вакцин, эффективность которых в отношении дельта-варианта COVID-19 не превышает 65%.

По мнению экспертов, несмотря на модернизацию производства, «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора» не смогут конкурировать по объемам с препаратами от центра им. Гамалеи. По крайней мере, до весны 2022 года «Спутник V» и «Спутник Лайт» по-прежнему на российском рынке вакцин от коронавируса будут занимать 95% от общего объема.