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В России возник дефицит автомобилей Lada

  • 03/09/2021, 09:30
Автор:
Авто
«АвтоВАЗ» оптимистично уверяет, что к осени картина изменится.

Алексей Подщеколдин, глава совета директоров «БН-Моторс», считает, что подобный дефицит автомобилей Lada отмечается по всему модельному ряду, передает ГЛАС.ru. Он уточнил, что недостаток данных автомобилей касается не только моделей, собранных в России, но и импортных.

Владистав Рыдаев, вице-президент ассоциации РОАД, говорит о сильном дефиците модели Granta. Особенно это заметно в Северо-Западном федеральном округе.

В начале августа текущего года изготовление Lada Granta было приостановлено на неделю в связи с дефицитом электронных комплектующих. 16 августа «АвтоВАЗ» восстановил работу после отпуска. Но эта модель не будет выпускаться в ближайшее время.

С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено более чем на месяц. По этой же причине останавливается конвейер, на котором собираются LADA Largus, XRAY, а также Renault Logan и Sandero.

В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.

Завод «LADA Ижевск», производящий Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок.

— «АвтоВАЗ» при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также Группы Renault, прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок и скорейшего возвращения своих заводов к нормальному режиму работы, — заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» планировал ввести с 6 сентября по 31 ноября увеличенный на один час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей. Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план. Оплата дополнительного рабочего времени будет производиться в двойном размере. Вместе с тем до сентября текущего года «АвтоВАЗ» планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в июле «АвтоВАЗ» реализовал на российском рынке 32 013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232 232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3% против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Как говорил ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, в течение оставшейся части года объем продаж на российском авторынке будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов.

Фото: flickr.com автор: LikeZZnet LikeZZnet

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : завод Автоваз дефицит LADA


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