Имущество «ПАТП-5» купила компания, связанная с новосибирским застройщиком

На сайте мэрии опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «ПАТП-5» (Октябрьский район Новосибирска). Речь идет о здании площадью 4,4 тысячи кв. м, расположенном по адресу: ул. Нижегородская, здание 272, помещение 2 (кадастровый номер — 54:35:074285:83). В этом здании сейчас находится компания ООО «ГАПП-6», которая занимается проведением предрейсового и послерейсового контроля технического состояния транспорта. Стартовая цена лота составляла 53,9 млн рублей. Председателем аукционной комиссии выступал директор МУП «ПАТП-5», депутат регионального парламента («Единая Россия») Валерий Ильенко.

На аукцион была подана только одна заявка от АО «Промышленно-инвестиционная компания» (АО «Проминвест»). В итоге комиссия признала компанию победителем и предписали МУП «ПАТП-5» заключить с ней договор купли-продажи по начальной цене. Вырученные деньги пойдут в бюджет Новосибирска.

— Я не в курсе, что за компания, которая выиграла конкурс. Для нас продажа этого помещения будет безболезненна. Но строить там что-то невозможно, так как там находится техническая зона, проходит ЛЭП, — прокомментировал итоги аукциона Валерий Ильенко. — Мне непонятно, какую цель преследовал муниципалитет и горсовет, принимая решение о продаже. Но волна пошла, и депутаты считают, что это необходимо для пополнения казны. Я высказывал свою точку зрения об этом, но там есть высокие начальники — пусть решают.

По его словам, другие здания МУП «ПАТП-5», расположенные на ул. Нижегородской, 272, муниципалитет на торги выставлять не планирует, так как они востребованы для работы предприятия.

По данным Seldon.Basis, АО «Проминвест» создано в 2001 году. Директором является Алексей Ширяев. Уставный капитал компании — 20,3 млн руб, выручка в 2020 году — 131,55 млн рублей (в 2019-м — 53,9 млн рублей), чистая прибыль — 7,8 млн рублей (2,51 млн рублей). Совладельцами компании являются ООО «Вексельный центр Кузбассэнерго», ООО «ИСК «Энергия» и ООО «Элементы и Системы» — по 33%. Основной вид деятельности компании — деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу). «Проминвест» участвовал в 350 делах, из них в 298 выступал в роли истца, в 23 — в роли ответчика. Подписал один контракт в качестве поставщика — c ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области- Кузбассу». Ширяев также является директором и учредителем ООО «Проминвестлизинг», где его партнером выступает известный новосибирский застройщик Сергей Михайлов — директор АО «Интеграл» и АО «Спецзастройщик «Береговое» (входит в ГК «Береговое»: ЖК «Марсель», ЖК «Театральный», ЖК «Сад Кирова»).

В пресс-службе ГК «Береговое» Infopro54 сообщили, что компания не имеет отношение к этой сделке.

Ранее опрошенные Infopro54 застройщики отмечали, что площадки, занятые промышленными и коммерческими предприятиями и расположенные в центральных районах города, очень интересны для развития жилищных проектов в рамках комплексного развития территории.