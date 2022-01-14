В Россию вернутся двузначные ставки по ипотеке

С повышением ключевой ставки логично растут и ставки по ипотеке. Как сообщает nsk.dk.ru, в конце года эксперты пророчили серьезный рост до двузначных цифр, к которым «избалованному» поддержкой потребителю придется привыкать заново.

— Не думаю, что ипотека вернется, скажем, к уровню 2013 г. — 14-16% годовых. Цены на недвижимость повсеместно уже вряд ли упадут, продавцам не интересно «беднеть». Полагаю, несколько снизится объем выдач новых кредитов, недвижимость снова станет менее доступна для основной массы населения, при этом возрастут арендные ставки и соответствующие траты домохозяйств. В общем, двузначные ставки по ипотеке в России, конечно, случатся, и вряд ли это принесет кому-то счастье, — отметил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

В 2021 году продажи ипотеки стали рекордными за всю историю развития рынка в России.