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Регионы и бизнес в Сибири не успевают за ростом спроса туристов

  • 14/01/2022, 18:40
Автор:
Новости Сибири
В самых популярных местах отдыха не хватает гостиниц, дополнительного сервиса, инфраструктуры и персонала.

Плюс турпоток, минус ограничения

Сразу в нескольких зимне-курортных регионах отмечают рост числа туристов на минувших новогодних праздниках, по сравнению с прошлогодним и даже «доковидным» периодом. Об этом представители регионов сообщили в рамках пресс-конференции в ТАСС. В частности, на горнолыжном курорте Шерегеш за новогодние каникулы отдохнули, 180,8 тысячи человек — на 2,4 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Как рассказывает министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, такому росту во многом способствовало решение губернатора Сергея Цивилева о приостановке требований к туристам по предъявлению QR-кодов при заселении в гостиницы и на турбазы до 20 января.

— Сейчас мы вышли с предложением о продлении этой меры в коллективных средствах размещения, — говорит министр. — В то же время с ноября 2021 года мы не допустили вспышек коронавирусной инфекции на горнолыжных комплексах. Безусловно, этому способствовало соблюдение всех остальных мер. У нас, как и у коллег из Иркутской области, с ресторанов, баров и кафе снято ограничение по времени работы. Если эпидемиологическая обстановка будет меняться, запреты могут быть вновь введены. Уверен, что в любом случае мы бизнес наш поддержим, без поддержки не оставим.

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Упомянутые чиновником коллеги из Иркутской области на столь радикальные меры не отважились.

— Не могу, как на Кузбассе, похвастаться послаблениями ограничений, — сообщает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. — Единственное послабление было введено для предприятий сферы общепита. Им разрешили работать дольше чем до 23 часов. Это позволило им плодотворно отработать все новогодние каникулы.

По словам Сливиной, количество туристов, посетивших Байкал на территории Иркутской области, в текущем году — около 60 тысяч человек. Динамику в сравнении с прошлым годом и «доковидным» периодом руководитель агентства приводить не стала.

В то же время по другую сторону Байкала — в Бурятии — отмечают рост турпотока.

Бурятию посетили 23,1 тысячи туристов, — сообщает замминистра туризма Республики Баярма Цыдыпова. — Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 30%. Мы побили показатель, который у нас был в «доковидные» времена в 2019-2020 годы — 15,2 тысячи туристов. Также хочу отметить, что наши курорты и санатории вошли в Топ-3 в ДФО. Очень отрадно, что наш гид из Бурятии вошла в тройку лучших гидов России. Два коллективных средства размещения вошли в номинацию конкурса «Мастера гостеприимства». Два участника вышли в финал детского туристического конкурса. Государственная премия РФ в области туризма присуждена за проект «Бурятия. Больше, чем Байкал».

Мест на всех не хватает

Оба прибайкальских региона, по словам их представителей, оказались в 2021 году бессильны перед проблемой того, как разместить возросший поток гостей и обеспечить их необходимой туристической инфраструктурой.

— Если бронировать отдых за два-три дня до заезда, то вы никуда не сможете поселиться, поскольку будет все занято, — рассказывает Баярма Цыдыпова. — У нас не хватает отелей с большим номерным фондом. Нет гостиниц, чтобы предложить группам по 40-50 человек стандартные для всех услуги. Даже масштабные мероприятия, как Байкальский экономический форум, мы вынуждены проводить в Улан-Удэ, а потом гостей везти на Байкал. У нас номерной фонд от села Гремячинское до Баргузинского района занимается весь. Это очень неудобно, потому что нужно организовывать подвоз гостей, предусматривать транспорт. Также необходимо развивать индустрию развлечений.

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Под завязку забивается и имеющаяся инфраструктура в Иркутской области. При этом, по словам Екатерины Сливиной, недостаток номерного фонда — еще не самая острая проблема. В последнее время набирают популярность путешествия туристов по Байкалу на судах на воздушной подушке, но не хватает специалистов по сопровождению для обеспечения безопасности гостей.

— Учитывая, что растет поток туристов в регион, им требуется экскурсионное сопровождение, — говорит руководитель агентства. — В разгар сезона ощущается нехватка такого рода услуг. С ноября суда были забронированы наперед. В последнее время началось освоение такого вида транспорта, как трековый. Их на Байкале сейчас очень мало, но также ощущается нехватка допсервисов.

На выручку идет бизнес

В конце года шесть инвестиционных проектов Иркутской области попали в список тех, которые докапитализирует корпорация «Туризм РФ».

— Все лето мы достаточно плотно отработали с корпорацией, — говорит Екатерина Сливина. — Определены ключевые точки развития туризма на Байкале, где планируется сосредоточить развитие инфраструктуры. Это, безусловно, территории, уже сложившиеся для туризма. В сентябре прошлого года совет директоров корпорации «Туризм РФ» одобрил предварительную концепцию к мастер-планированию. В этом году предстоит большая работа над мастер-планированием. Так понимаю, что шестью проектами мы не ограничимся. Часть из них находятся в Иркутске, по Байкальскому тракту и в городе Байкальске.

 По ее словам, это не окончательный список проектов, он будет продолжать расширяться.

— Безусловно, наш проект по созданию особой экономической зоны продолжает действовать в Байкальске, — рассказывает руководитель агентства. — В прошлом году была завершена работа над мастер-планированием моногорода Байкальск.

С «Туризм РФ» взаимодействуют и в Бурятии.

— В июле у нас состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с корпорацией «Туризм РФ», — говорит Баярма Цыдыпова. — В рамках Восточного экономического форума было подписано соглашение с компанией «Славное море». В сентябре мы с Иркутской областью и ПАО «Сбербанк» провели роуд-шоу в Москве. Там было подписано соглашение с курортами Бурятии о реализации инвестиционного проекта по реновации курорта «Аршан». Наши 17 компаний получили гранты Ростуризма. У нас 13 предпринимателей туротрасли получили субсидию на возмещение части затрат.

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В Кемеровской области бизнес в лице туроператоров совместно с региональной властью в большей степени решает проблему доступности отдыха в части цен.

— Чтобы путешествия в Шерегеш стали еще доступнее для туристов из всех городов страны, мы ведем работу с федеральными туроператорами, — говорит Антон Пятовский. — В прошлом сезоне все крупнейшие туроператоры России продавали Шерегеш. В ноябре 2021 мы заключили трехстороннее соглашение, что дало дополнительное развитие чартерной программе. Благодаря субсидированию чартеров удалось установить доступные цены. Они сейчас даже выгоднее, чем самостоятельное бронирование. Так, стоимость тура в Шерегеш начинается с 32 тысяч рублей с человека, что включает перелет, трансфер и неделю проживания.

Что касается развития инфраструктуры, то соответствующие задачи, по словам министра, прописаны программой социально-экономического развития региона.

— Всего в Шерегеш будут направлены 3,2 млрд рублей, — сообщает министр. — Это дороги, инженерная инфраструктура и так далее. Уже сейчас на курорте действуют свыше 200 объектов инфраструктуры, из них 82 — средства размещения гостей, 26 — горнолыжные трассы с перепадами высот длиной до 5 км. Трассы рассчитаны на разный уровень сложности. На курорте функционируют 19 канатных дорог, прокаты горнолыжного и сноубордического оборудования, рестораны, кафе, оздоровительные центры, бани, сауны, катки, аттракционы, сувенирные лавки. В преддверии открытия нового горнолыжного сезона глава Ростуризма дала высокую оценку нашим темпам развития.

По данным Ростуризма, в 2021 году россияне совершили 56 млн туристических поездок по своей стране. Внутренний турпоток восстановился на 90% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. При этом есть регионы, где показатели 2021 года даже превзошли допандемийные. Это Крым, Краснодарский край, а также Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан, Кабардино-Балкария и некоторые другие субъекты.

Фото из группы «Горнолыжный курорт Шерегеш» ВК

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Рубрики : Бизнес Спорт

Регионы: Сибирь

Теги : туризм инвестиции Горнолыжный курорт бизнес


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