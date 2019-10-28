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В сентябре 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

Динамику цен определили сдержанная динамика потребительского спроса, рост предложения на отдельных рынках продовольствия, а также укрепление рубля.
  • 28/10/2019, 11:59
В сентябре 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

В сентябре 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 4,5% после 4,9% в августе, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что максимальный вклад в замедление инфляции внесли цены на продукты питания. Годовой темп прироста цен на продовольствие уменьшился в сентябре до 4,8% после 5,6% в августе.

— В СФО в сентябре на 10-13% дешевле, чем год назад, стоили овощи «борщевого» набора: картофель, свекла, морковь, а также помидоры. По предварительным данным региональных министерств сельского хозяйства, темпы уборки картофеля и овощей, как и их объемы, в этом году в Сибири опережают прошлогодние показатели. Так выше прошлогодних значений урожайность картофеля в Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится около 40% его производства в округе, — говорится в сообщении пресс-службы.

В Алтайском крае – единственном из сибирских регионов, где выращивают сахарную свеклу – в 2019 году рекордный урожай этого овоща. В целом в России сахарной свеклы собрано почти на четверть больше, чем в прошлом году. Это сказывается на цене сахара – в сентябре сахар в Сибири подешевел в годовом выражении на 10%.

В Сибирском ГУ Банка России рассказали, что в сентябре во всех регионах СФО замедлился годовой рост цен на свинину и куриное мясо.

— Это два из трех продовольственных товаров, которые занимают в потребительской корзине сибиряков максимальную долю среди продуктов питания. Годовой прирост цен на свинину снизился до 2,3% в сентябре (после 5,7% в августе), а на куриное мясо – до 11,6% (после 13,1%).  Динамика цен на эти продукты складывалась в условиях опережающего роста предложения относительно спроса, — подчеркнули в пресс-службе.

Третий товар из тех, что занимают в потребительской корзине сибиряков максимальную долю среди продуктов, – это питьевое молоко.

— В структуре потребительских расходов жителей СФО питьевое молоко занимает в полтора раза большую долю, чем в среднем по России. Годовой прирост цен на молоко ускорился в сентябре до 8,4% после 7,6% в августе. Кампания по борьбе с фальсификатом на молочном рынке привела к росту спроса на натуральное сырье. В то же время в основных «молочных» регионах Сибири реализуются проекты по строительству животноводческих комплексов, молочных заводов или увеличению мощности действующих. Рост производства молока будет способствовать замедлению роста цен на этот продукт, – рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 3,3% в сентябре после 3,6% в августе. Основной вклад в замедление роста цен внесли легковые автомобили, динамика потребительского спроса на которые остается слабой и ограничивает возможности повышения цен.

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре по сравнению с августом не изменился, составив 5,7%.

Что касается Новосибирской области, то в сентябре 2019 года годовая инфляция в регионе замедлилась до 3,9% после 4,3% в августе.

— Как и в целом по округу, динамику цен определили сдержанная динамика потребительского спроса, рост предложения на отдельных рынках продовольствия, а также укрепление рубля (особенно в сегменте непродовольственных товаров), — констатировали в Сибирском ГУ Банка России.

Отмечается, что продовольственная инфляция снизилась до 3,5% в сентябре с 4,3% в августе. Как и в целом по округу замедлился рост цен на мясо и птицу, яйца, сыры. Подешевело растительное масло. Дешевле стоили фрукты и овощи: свекла, помидоры, картофель, морковь, яблоки, виноград, лимоны и апельсины. Этому способствовал хороший урожай местных овощей и рост поставок фруктов из южных регионов России и государств Средней Азии и Казахстана. Снижению цен на импортную продукцию способствовало и укрепление рубля.

Непродовольственная инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,1% в сентябре с 3,7% в августе.

В сегменте услуг темп прироста цен ускорился до 6,0% в сентябре после 5,5% в августе. Динамику тарифов, в частности, определили авиабилеты, которые отыгрывают увеличение затрат авиаперевозчиков, в том числе прошлогодний рост стоимости авиакеросина.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb

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