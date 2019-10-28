Регион сохраняет лидерство по объему рынка подержанных автомобилей

Новосибирская область вошла в топ-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2019 г. За этот период в регионе продано 98,5 тыс. шт. автомобилей, это на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новосибирская область заняла в рейтинге десятое место, опередив Красноярский край (11 место, 93 тыс. шт.), Кемеровскую область (17 место, 76.6 тыс. шт.), Алтайский край (18 место, 74,9%), Омскую область (21 место, 62,2%).

По данным «Автостат», первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, объем вторичного рынка которой составил 251,5 тыс. экземпляров. При этом рост подмосковного рынка (+8,1%) является максимальным среди 30 крупнейших рынков в стране. Москва занимает второе место — 190,5 тыс. машин, показав падение рынка автомобилей с пробегом (-10,4%).

Чуть уступил Москве Краснодарский край, находящийся на третьем месте рейтинга. За отчетный период здесь было перепродано 190,3 тыс. автомобилей (минус 1,6%). Четвертый — вторичный рынок Санкт-Петербурга – 132,9 тыс. единиц с сокращением рынка на 5,8%. Пятерку замыкает Свердловская область, где за 9 месяцев текущего года было перепродано 118,9 тыс. машин (минус 2,9%).

В топ-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – сентябре 2019 года также вошли: Ростовская область (116,3 тыс. шт.; -3,3%), Башкортостан (113,8 тыс. шт.; +0,6%), Челябинская область (102,5 тыс. шт.; 0%), Татарстан (102,2 тыс. шт.; +3,5%) и Новосибирская область (98,5 тыс. шт.; +0,6%).

По данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2019 года составил около 4 млн единиц, что ниже (минус 0,4%) показателя за аналогичный период прошлого года. Отметим, что на выше перечисленные регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка автомобилей.

Фото: Ростислав Нетисов