В Сибири почти 9% сдавших тест в «Инвитро» имеют специфические антитела к коронавирусу

ГК «Инвитро» подвела итоги первой недели массового тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2, сообщили в пресс-службе компании. Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа выявлен у 14% пациентов. При этом всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек.

Отмечается, что максимальное число пациентов обратились для выполнения исследования в Москве и Московской области – более 47%. На втором и третьем месте – Северо-Западный федеральный округ и Приволжье, на которые приходится 14,6% и 9,5% соответственно. Четвертое место по числу желающих проверить наличие антител к SARS-COV-2 заняла Сибирь с показателем в 8,6%. А замыкает пятерку самых активных регионов Центральный федеральный округ – 7,9% выполненных тестов.

В клинике напомнили, что массовое тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 было запущено 18 мая 2020 года во всей сети медицинских офисов «Инвитро» на территории России, которых на сегодняшний день насчитывается более 1 480. Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG) проводятся методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы производства ФГБУ «НМИЦ гематологии». Чувствительность теста — более 95%, специфичность — 98%. Стоимость исследования составляет 950 рублей (без учета стоимости взятия биоматериала)*.

Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.

Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются.

Тестирование на антитела дает более достоверное представление о масштабах пандемии. Таким образом, данное исследование может помочь в принятии решения о возможности возвращения людей из карантинного режима в общественную жизнь. Даже в случае положительного результата на IgG рекомендуется соблюдение мер социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты.

Тестирование могут пройти все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также для прохождения данного тестирования доступна услуга выезда на дом. Срок исполнения составляет до 3 рабочих дней.

— Широкое тестирование населения на наличие иммунного ответа к COVID-19 чрезвычайно важно для понимания распространения его в популяции. Данные о наличии специфических антител предоставляют ценную информацию, необходимую для принятия как социальных, так и индивидуальных клинических решений в отношении конкретного пациента. Мы уделяем особое внимание разъяснительной и образовательной работе, необходимой для понимания значения тестирования и правильной интерпретации результатов как среди пациентов, так и медицинских работников, что критически важно для успешного осуществления программы массового тестирования в условиях пандемии, — отметила медицинский директор группы компаний «Инвитро» Наталья Колесникова.

* — стоимость исследования может различаться в разных городах, пожалуйста, уточняйте информацию на www.invitro.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании