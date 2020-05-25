Биотехнопарк приступил к тестированию на антитела к COVID-19

— Часто коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. Поэтому вы легко можете и не заметить это заболевание. Вне зависимости от тяжести протекания в организме вырабатываются антитела, они формируют иммунную защиту, — рассказала главный врач клинико-диагностической лаборатории — советник гендиректора БТП, к.б.н. Маргарита Геворгян.

В пресс-службе Биотехнопарка подчеркнули, что согласно результатам исследования, антитела к коронавирусу формируются уже через несколько дней от начала заболевания. Поэтому их наличие может свидетельствовать как о том, что человек уже переболел, так и о том, что вирус еще активен. Подтвердить или опровергнуть жизнеспособность вируса поможет ПЦР-анализ на COVID-19. Исследование проб с использованием этого метода Биотехнопарк проводит с начала мая.

Тест на антитела к коронавирусу помогает выявить тех, кто не подозревает о том, что инфицирован. Это позволит вовремя изолировать больных и минимизировать риск распространения вируса. Кроме того, информация об иммунитете к COVID-19 — это вклад в дальнейшую работу эпидемиологов, вирусологов, медицинских специалистов. На основе этих данных они могут строить прогнозы относительно динамики пандемии, искать пути борьбы с заболеванием.

— Мы используем для диагностики короновируса и антител к нему тест-системы «Вектор-Бест» Они обладают стопроцентной чувствительностью, а также исключают возможность ложноположительных результатов, — отметила Маргарита Геворгян.

На сегодняшний день Биотехнопарк сотрудничает по тестированию на COVID-19 и антител к нему с 4 компаниями: медицинским центром «Новосибирской аптечной сети», «Клиникой Пасман», клиникой «Претор» и санаторием «Сибиряк». Клиники предлагают забор биоматериала как в условиях процедурных кабинетов, так и выезд на дом или в организации.

Фото: Юлия Данилова