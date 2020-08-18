В Сибири сократилось количество выявленных фальшивых купюр

За первые 6 месяцев 2020 года в банковском секторе Сибирского федерального округа выявили 600 поддельных купюр Банка России. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Сибирского ГУ ЦБ.

Существенней всего — более чем в 4 раза — сократилось количество выявленных фальшивых 1000-х купюр: с 414 до 95 шт. Основную долю — 78% — составили поддельные 5000-е купюры. Но и их количество сократилось: с 579 до 478 шт.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей с технологически сложными защитными элементами фальшивомонетчики подделывают редко — их доля в общей массе фальшивых банкнот всего 1,6%.

— Фальшивомонетчики в первом полугодии текущего года сосредоточились на сбыте банкнот самого крупного номинала. Такие деньги не получить на сдачу. Мошенники пытаются их сбыть через мелкие магазины, кафе и автозаправки, которые, в свою очередь, сдают выручку в банки, где и обнаруживается подделка, — комментирует заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина. — Для бизнеса это ущерб, так как фальшивую купюру нельзя обменять на настоящую. Поэтому кассирам торговых организаций важно знать признаки подлинности банкнот и уметь их находить самостоятельно.

Динамика выявления поддельных банкнот в банках регионов Сибири разнится. Так, в Кемеровской области обнаружили в 3,2 раза меньше фальшивых купюр, в Новосибирской области — в 2,2 раза, в Алтайском крае — в 2,3 раза. В Иркутской и Томской областях, Республике Хакасия фальшивых купюр было выявлено больше, чем годом ранее. В Республике Алтай количество поддельных банкнот осталось на уровне первого полугодия 2019 года. Наибольшее количество подделок обнаружено в банках Новосибирской области (184 шт.), наименьшее — в Тыве (1 шт.), говорится в пресс-релизе Сибирского ГУ ЦБ.

С января по июнь в банках Сибири 32 денежных знака иностранных государств также были признаны поддельными. Из них: 21 банкнота 100 долларов США, 9 купюр в 100 китайских юаней и по одной фальшивой банкноте 50 долларов США и 100 евро. При этом все поддельные юани были выявлены в банках Кузбасса.

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