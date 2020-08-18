Как поменялся топ-10 доходов депутатов горсовета

Лидером по доходам в руководстве горсовета по итогам 2019 года стал вице-спикер Юрий Зарубин, задекларировавший, как и годом ранее, 3,4 млн рублей. Из имущества у него в индивидуальной собственности земельный участок (959 кв. м), жилой дом (477,7), автомобиль Результаты поиска Volkswagen Touareg. Также депутату на правах общей совместной собственности принадлежит квартира (42,5) и 1/78 нежилого помещения (3 тысячи кв. м). Супруга Зарубина владеет на правах общей совместной собственности квартирой (42,5), а на правах общей долевой собственности — 1/2 нежилого здания (1,2 тысячи кв. м), 1/2 автономного источника теплоснабжения (16,2) и 1/78 нежилого помещения (3 тысячи кв. м). В пользовании у супруги находятся два земельных участка — под индивидуальное жилищное строительство (952) и под размещение административных и офисных зданий (8,8 тысячи), а также жилой дом (477,7). Ее годовой доход составил 2,3 млн рублей.
На втором месте — спикер горсовета Дмитрий Асанцев, задекларировавший 3,3 млн (+100 тысяч рублей). У него в индивидуальной собственности имеется нежилое помещение (4,1) и автомобиль Toyota Lexus LX 570, а на правах общей долевой собственности — 1/2 квартиры (101,3), еще одна квартира (43,2) — у Асанцева в пользовании. Его несовершеннолетнему ребенку на правах общей долевой собственности принадлежит квартира (50), в пользовании — две указанные ранее квартиры (101,3 и 43,2).
Бронзовым призером в руководстве горсовета стал вице-спикер Ренат Сулейманов, чей доход в 2,9 млн за год не изменился. У него, как и год назад, в индивидуальной собственности земельный участок (600), автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, машиноместо (13) и 1/3 квартиры в общей долевой собственности (56,7). За минувший год перечень имущества вице-спикера пополнился еще одной квартирой в индивидуальной собственности.
В данной категории тройка лидеров, по сравнению с прошлым годом, не изменилась. На первом месте по доходам, как и годом ранее, оказался председатель комиссии по городскому хозяйству, замдиректора ООО «Медтехника для дома» Игорь Кудин, задекларировавший 19 млн рублей (+1,2 млн рублей) и вошедший в топ-5 самых богатых депутатов горсовета. У него в индивидуальной собственности находятся два административно-бытовых здания (5,5 тысячи), в долевой собственности четыре нежилых помещения и два земельных участка. В пользовании депутата — жилой дом (664), земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1,4 тысячи). Доход супруги председателя комиссии составил 31 млн рублей (+11,6 млн). Ей принадлежат два земельных участка по 1,4 тысяч кв. м, жилой дом (664) и автомобиль Lexus LX570. Эти же дом и участок находятся в пользовании несовершеннолетнего ребенка.
«Бронзу» в данной категории депутатов продолжает удерживать председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, директор по развитию ЗАО «СМС» Игорь Салов с доходом 4,8 млн (+1,7 млн). Депутату принадлежат земельный участок (1,5 тысячи кв. м), квартира (40,3), автомобиль Toyota Land Cruiser 150 и моторное судно Bayliner-160. Также у него в пользовании две квартиры (188,6). Супруга Салова задекларировала доход в 0,6 млн. Годом ранее он составлял более 7 млн рублей, включая средства, вырученные от продажи ряда объектов недвижимости. Ей принадлежат гараж (39), квартира (119 кв. м, находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка), три нежилых помещения (36,9) и автомобиль Nissan Murano.
Почетное четвертое место сохранил председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко с доходом 1,2 млн (+100 тысяч). Из имущества у него есть квартира в общей совместной собственности и катер-лодка «Стрела-4», в пользовании — жилой дом (286,4) и земельный участок (1 тысяча кв. м). Гораздо больше объектов в собственности супруги депутата. За ней числятся квартира в общей совместной собственности (75,7), еще одна квартира — в индивидуальной (61,4), Кроме того, в индивидуальной собственности женщины четыре земельных участка (2,5 тысячи кв. м), два жилых дома (326,8), гаражный бокс (35,6), три нежилых помещения (116,6) и объект незавершенного строительства. Доход супруги Бондаренко составил 0,6 млн (+0,3 млн).
Замыкает список миллионеров в данной категории председатель комиссии по градостроительству, коммерческий директор ООО «Джокер» Дмитрий Дамаев с миллионным доходом (+0,7 млн), поднявшийся в 8 на 5 место. Ему принадлежит земельный участок (776), гараж (24), автомобиль Toyota Camry. Годом ранее автопарк депутата был представлен автомобилем Škoda Octavia. Также Дамаев владеет квартирой (176 кв. м, находится в пользовании двух несовершеннолетних детей) на правах общей совместной с супругой собственности. Доход супруги депутата составил 0,1 млн рублей, изменившись лишь на несколько тысяч. Ей, помимо указанной, принадлежит на правах долевой собственности еще одна квартира (58,3), в пользовании — садовый участок (176).
Доход менее миллиона рублей задекларировали председатели комиссий по местному самоуправлению Александр Бестужев — 0,3 млн рублей (не изменился), по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов — 0,7 млн (+0,2), по наказам избирателей Антон Тыртышный — 0,4 млн (не изменился) и по социальной политике Николай Тямин — 0,8 млн (не изменился).
Абсолютным лидером по доходам среди своих коллег в депкорпусе стал зампредседателя комиссии по местному самоуправлению, директор ООО «Орион» Сергей Кальченко, вернувший место на вершине пьедестала, которое год назад уступил зампредседателю комиссии по наказам избирателей Кириллу Покровскому. В этот раз Кальченко задекларировал 65,1 млн рублей (-1,7). У депутата в общедолевой собственности — земельный участок, в индивидуальной собственности — квартира (167,1 кв. м, в пользовании у супруги и двух несовершеннолетних детей). Также за ним числится автомобиль Land Rover, Range Rover Velar и тридцать нежилых помещений в разных правах собственности, еще одно нежилое помещение (365,3) у депутата в пользовании. У супруги депутата, по итогам 2019 года, доходов нет, ей на правах общей долевой собственности принадлежит квартира (75,1).
«Бронзу» сохранил за собой директор ООО «Дискус плюс» Алексей Джулай с доходом 21,8 млн (+3,2 млн рублей). Ему принадлежат два жилых дома в обещедолевой и индивидуальной собственности (715,4), две квартиры (249,1), здание (1,7 тысячи кв. м), помещение (33,8), легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, грузовой автомобиль КАМАЗ 5511, моторная лодка «Казанка М-52» и доля в объекте незавершенного строительства с 82% готовности. Однако визитной карточкой депутата остается количество земельных участков — их у Джулая в общедолевой и индивидуальной собственности насчитывается более 80 (годом ранее насчитывалось более 70). Второй отличительной чертой депутата стало количество квартир в пользовании — у него их более 40. На этом фоне доходы и имущество супруги Джулая выглядят более чем скромно: женщина задекларировала 0,1 млн рублей, а годом ранее ее доход составлял 2,2 млн. Ей принадлежит только нежилое помещение (103,5) и автомобиль Mitsubishi ASX 2.0, в пользовании — квартира (124,3), жилой дом (130,4) и 1/2 земельного участка (351,4).
На 4 с 5 места поднялся директор СП ООО «Сибакадемстрой» Михаил Ансимов с доходом 19,2 млн рублей (+5,2 млн рублей). Ему принадлежит земельный участок (1,5 тысячи кв. м), жилой дом (303) автомобиль Lexus LX 570, в пользовании — квартира (120,4). Доход супруги депутата составил 3,2 млн, увеличившись в восемь раз с 0,4 млн, задекларированных годом ранее. Ей принадлежат три квартиры в индивидуальной и общедолевой собственности (279,3), автомобиль Jaguar E-Pace и две автостоянки в долевой собственности.
На пятом месте, как уже сообщалось, разместился председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.
С шестой на седьмую позицию в рейтинге спустился финансовый директор ГК «Вира-Строй» Александр Савельев, увеличивший доход более чем в два раза — с 6 млн рублей в 2018-м до 13,5 в 2019 году. Депутату принадлежат два земельных участка в индивидуальной и общедолевой собственности (50,7 тысячи кв. м), помещение (60,4), здание (761,8), квартира в общей совместной собственности (95,7). Доход супруги депутата составил 6,9 млн (+2 млн). За ней числятся две квартиры в общедолевой и общей совместной собственности (196,7), легковой автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, в пользовании находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1,6 тысячи кв. м) и жилой дом (761,8). У двух несовершеннолетних детей в долевой собственности есть квартира (50,8), в пользовании — земельный участок (1,6 тысячи кв. м) и жилой дом (761,8).
С 4 на 8 место спустился гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин, чей доход составил 8,3 млн рублей, что почти на 10 млн рублей (18,1 млн) ниже прошлогоднего показателя. Но в то же время примерно на столько же в доходах прибавила супруга депутата, увеличив их с 95,5 млн в 2018-м до 115,2 млн в 2019 году. Из имущества у Илюхина в общедолевой собственности есть нежилое здание и несколько земельных участков, в индивидуальной — квартира (126,9), земельный участок (1 тысяча кв. м, еще один участок в 1,5 тысячи кв. м — в общей совместной собственности), баня (26,1), два садовых дома (313,5). За ним числятся два легковых автомобиля — Mercedes-Benz VITO113CDI и Nissan NP300. У супруги Илюхина в общедолевой собственности — парковочное место, земельный участок, нежилое помещение, квартира, в индивидуальной — две квартиры (89,5) и два нежилых помещения (392,1). В ее пользовании — квартира (126,9), земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1 тысяча кв. м), два садовых дома (313,5) и баня (26,1). Также за ней числится автомобиль Nissan Infinity QX56 (годом ранее в автопарке присутствовал и снегоход). Несовершеннолетний ребенок на правах общедолевой собственности владеет квартирой (125,3), в пользовании — квартира (126,9), участок под жилищное строительство (1 тысяча кв. м), садовый участок (1,5 тысячи кв. м), два садовых дома и баня.
Замыкают топ-10 ранее упомянутые председатели комиссий по бюджету и налоговой политике и по научно-производственному развитию и предпринимательству Валерий Черных и Игорь Салов.
Также доходы более миллиона рублей показали депутаты Владимир Барсук — 2,4 (+0,2), Олег Волобуев — 1,1 (без изменений), Иван Конобеев — 1,2 (+0,5), Екатерина Митряшина — 1,1 (+0,6), Сергей Моисеев — 1 (+0,1), Евгений Панферов — 1 (+0,9), Денис Плотников — 1,2 (-2,9), Ирина Путинцева — 1,7 (без изменений), Сергей Сухоруков — 1,2 (+0,1), Игорь Титаренко — 1,8 (-1,7), Сергей Трубников — 3,3 (-1,2), Александр Фельдбуш — 3,9 (+1), Юрий Фоломкин — 1,5 (+0,1), Дмитрий Червов — 3,9 (-1,7), Глеб Черепанов — 1,5 (+0,9), Павел Чернышев — 1,6 (доход за 2018 год неизвестен) и Олег Шестаков — 2,5 (+1,2).
Менее миллиона рублей по итогам 2019 года доходы составили у Георгия Андреева, Андрея Аникина, Игоря Атякшева, Александра Бурмистрова, Дмитрия Колпакова, Ирины Константиновой, Дмитрия Курбатова, Евгения Лебедева, Валерия Науменко, Натальи Пинус, Александра Родионова и Леонида Рыбина.
Фото с сайта горсовета Новосибирска
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