Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

Как поменялся топ-10 доходов депутатов горсовета

Народные избранники раскрыли, сколько заработали в прошлом году.
  • 18/08/2020, 14:06
Автор: Евгения Серёгина
Как поменялся топ-10 доходов депутатов горсовета
Сергей Кальченко (КПРФ) вернул себе первую позицию на пьедестале по уровню доходов

Спикер и вице-спикеры

Лидером по доходам в руководстве горсовета по итогам 2019 года стал вице-спикер Юрий Зарубин, задекларировавший, как и годом ранее, 3,4 млн рублей. Из имущества у него в индивидуальной собственности земельный участок (959 кв. м), жилой дом (477,7), автомобиль Результаты поиска Volkswagen Touareg. Также депутату на правах общей совместной собственности принадлежит квартира (42,5) и 1/78 нежилого помещения (3 тысячи кв. м). Супруга Зарубина владеет на правах общей совместной собственности квартирой (42,5), а на правах общей долевой собственности — 1/2 нежилого здания (1,2 тысячи кв. м), 1/2 автономного источника теплоснабжения (16,2) и 1/78 нежилого помещения (3 тысячи кв. м). В пользовании у супруги находятся два земельных участка  под индивидуальное жилищное строительство (952) и под размещение административных и офисных зданий (8,8 тысячи), а также жилой дом (477,7). Ее годовой доход составил 2,3 млн рублей.

На втором месте — спикер горсовета Дмитрий Асанцев, задекларировавший 3,3 млн (+100 тысяч рублей). У него в индивидуальной собственности имеется нежилое помещение (4,1) и автомобиль Toyota Lexus LX 570, а на правах общей долевой собственности — 1/2 квартиры (101,3), еще одна квартира (43,2) — у Асанцева в пользовании. Его несовершеннолетнему ребенку на правах общей долевой собственности принадлежит квартира (50), в пользовании — две указанные ранее квартиры (101,3 и 43,2).

Бронзовым призером в руководстве горсовета стал вице-спикер Ренат Сулейманов, чей доход в 2,9 млн за год не изменился. У него, как и год назад, в индивидуальной собственности земельный участок (600), автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, машиноместо (13) и 1/3 квартиры в общей долевой собственности (56,7). За минувший год перечень имущества вице-спикера пополнился еще одной квартирой в индивидуальной собственности.

Сенаторы и депутаты Госдумы отчитались о доходах

Сенаторы и депутаты Госдумы отчитались о доходах

Наконец, замыкает список вице-спикер Евгений Яковенко с доходом в 2,6 млн рублей (+100 тысяч). У него по-прежнему в собственности три земельных участка (2,4 тысяч) и жилой дом (600,6) и 1/4 квартиры в долевой собственности (55,6). Автопарк депутата насчитывает легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, два мотоцикла, два прицепа. Автопарк жены вице-спикера ограничивается только легковым автомобилем BMW Х5. Но это компенсируется количеством недвижимого имущества. В собственности женщины — 14 земельных участков общей площадью 3,4 млн кв. м. Еще три участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 2,4 тысячи кв. м у супруги вице-спикера находятся в пользовании. Также в пользовании женщины — жилой дом (451), а ее доход составил 4,1 млн рублей. У двух несовершеннолетних детей в пользовании квартира (76,7).

Председатели комиссий

В данной категории тройка лидеров, по сравнению с прошлым годом, не изменилась. На первом месте по доходам, как и годом ранее, оказался председатель комиссии по городскому хозяйству, замдиректора ООО «Медтехника для дома» Игорь Кудин, задекларировавший 19 млн рублей (+1,2 млн рублей) и вошедший в топ-5 самых богатых депутатов горсовета. У него в индивидуальной собственности находятся два административно-бытовых здания (5,5 тысячи), в долевой собственности четыре нежилых помещения и два земельных участка. В пользовании депутата  жилой дом (664), земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1,4 тысячи). Доход супруги председателя комиссии составил 31 млн рублей (+11,6 млн). Ей принадлежат два земельных участка по 1,4 тысяч кв. м, жилой дом (664) и автомобиль Lexus LX570. Эти же дом и участок находятся в пользовании несовершеннолетнего ребенка.

Более половины депутатов горсовета — миллионеры

Более половины депутатов горсовета — миллионеры

Второе место снова занял председатель комиссии по социальной политике, директор новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Валерий Черных, задекларировавший 7,4 млн рублей (+1,9 млн). Депутату принадлежат земельный участок (1 тысяча кв. м), жилой дом (204,3) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. На правах общедолевой собственности председатель комиссии владеет квартирой и машиноместом. Доход супруги депутата, как и годом ранее, составил 0,9 млн рублей. Ей принадлежат две квартиры (139,2), гараж (65,6), баня (169) и земельный участок (1 тысяча кв. м). В пользовании женщины имеется квартира (122,5).

«Бронзу» в данной категории депутатов продолжает удерживать председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, директор по развитию ЗАО «СМС» Игорь Салов с доходом 4,8 млн (+1,7 млн). Депутату принадлежат земельный участок (1,5 тысячи кв. м), квартира (40,3), автомобиль Toyota Land Cruiser 150 и моторное судно Bayliner-160. Также у него в пользовании две квартиры (188,6). Супруга Салова задекларировала доход в 0,6 млн. Годом ранее он составлял более 7 млн рублей, включая средства, вырученные от продажи ряда объектов недвижимости. Ей принадлежат гараж (39), квартира (119 кв. м, находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка), три нежилых помещения (36,9) и автомобиль Nissan Murano.

Почетное четвертое место сохранил председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко с доходом 1,2 млн (+100 тысяч). Из имущества у него есть квартира в общей совместной собственности и катер-лодка «Стрела-4», в пользовании  жилой дом (286,4) и земельный участок (1 тысяча кв. м). Гораздо больше объектов в собственности супруги депутата. За ней числятся квартира в общей совместной собственности (75,7), еще одна квартира  в индивидуальной (61,4), Кроме того, в индивидуальной собственности женщины четыре земельных участка (2,5 тысячи кв. м), два жилых дома (326,8), гаражный бокс (35,6), три нежилых помещения (116,6) и объект незавершенного строительства. Доход супруги Бондаренко составил 0,6 млн (+0,3 млн).

Замыкает список миллионеров в данной категории председатель комиссии по градостроительству, коммерческий директор ООО «Джокер» Дмитрий Дамаев с миллионным доходом (+0,7 млн), поднявшийся в 8 на 5 место. Ему принадлежит земельный участок (776), гараж (24), автомобиль Toyota Camry. Годом ранее автопарк депутата был представлен автомобилем Škoda Octavia. Также Дамаев владеет квартирой (176 кв. м, находится в пользовании двух несовершеннолетних детей) на правах общей совместной с супругой собственности. Доход супруги депутата составил 0,1 млн рублей, изменившись лишь на несколько тысяч. Ей, помимо указанной, принадлежит на правах долевой собственности еще одна квартира (58,3), в пользовании — садовый участок (176).

Доход менее миллиона рублей задекларировали председатели комиссий по местному самоуправлению Александр Бестужев  0,3 млн рублей (не изменился), по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов  0,7 млн (+0,2), по наказам избирателей Антон Тыртышный  0,4 млн (не изменился) и по социальной политике Николай Тямин — 0,8 млн (не изменился).

Топ-10

Абсолютным лидером по доходам среди своих коллег в депкорпусе стал зампредседателя комиссии по местному самоуправлению, директор ООО «Орион» Сергей Кальченко, вернувший место на вершине пьедестала, которое год назад уступил зампредседателю комиссии по наказам избирателей Кириллу Покровскому. В этот раз Кальченко задекларировал 65,1 млн рублей (-1,7). У депутата в общедолевой собственности — земельный участок, в индивидуальной собственности — квартира (167,1 кв. м, в пользовании у супруги и двух несовершеннолетних детей). Также за ним числится автомобиль Land Rover, Range Rover Velar и тридцать нежилых помещений в разных правах собственности, еще одно нежилое помещение (365,3) у депутата в пользовании. У супруги депутата, по итогам 2019 года, доходов нет, ей на правах общей долевой собственности принадлежит квартира (75,1).

У региональных парламентариев новые лидеры по доходам за 2019 год

 Второе место занял уже упомянутый директор по развитию ООО «ДСК КПД Газстрой» Кирилл Покровский, поменявшийся обратно местами с Кальченко. Доход Покровского составил 24,9 млн вместо задекларированных годом ранее 75,5 (-50,6). За ним числятся три земельных участка (3,3 тысячи кв. м), жилой дом (389), баня (45,5), дачный дом (268,5), автомобиль Land Rover Range Rover, прицеп МЗСА817708 и гидроцикл RXP. Кроме того, на правах долевой собственности депутат владеет шестью нежилыми помещениями. Доход супруги Покровского составил 9,9 млн рублей (+2,4). Ей принадлежат два объекта незавершенного строительства, два земельных участка (2,3 тысячи кв. м), автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63. В пользовании у нее и двух несовершеннолетних детей есть жилой дом (389) и участок под индивидуальное жилищное строительство (1015).

«Бронзу» сохранил за собой директор ООО «Дискус плюс» Алексей Джулай с доходом 21,8 млн (+3,2 млн рублей). Ему принадлежат два жилых дома в обещедолевой и индивидуальной собственности (715,4), две квартиры (249,1), здание (1,7 тысячи кв. м), помещение (33,8), легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, грузовой автомобиль КАМАЗ 5511, моторная лодка «Казанка М-52» и доля в объекте незавершенного строительства с 82% готовности. Однако визитной карточкой депутата остается количество земельных участков  их у Джулая в общедолевой и индивидуальной собственности насчитывается более 80 (годом ранее насчитывалось более 70). Второй отличительной чертой депутата стало количество квартир в пользовании  у него их более 40. На этом фоне доходы и имущество супруги Джулая выглядят более чем скромно: женщина задекларировала 0,1 млн рублей, а годом ранее ее доход составлял 2,2 млн. Ей принадлежит только нежилое помещение (103,5) и автомобиль Mitsubishi ASX 2.0, в пользовании  квартира (124,3), жилой дом (130,4) и 1/2 земельного участка (351,4).

На 4 с 5 места поднялся директор СП ООО «Сибакадемстрой» Михаил Ансимов с доходом 19,2 млн рублей (+5,2 млн рублей). Ему принадлежит земельный участок (1,5 тысячи кв. м), жилой дом (303) автомобиль Lexus LX 570, в пользовании — квартира (120,4). Доход супруги депутата составил 3,2 млн, увеличившись в восемь раз с 0,4 млн, задекларированных годом ранее. Ей принадлежат три квартиры в индивидуальной и общедолевой собственности (279,3), автомобиль Jaguar E-Pace и две автостоянки в долевой собственности.

На пятом месте, как уже сообщалось, разместился председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Сколько заработали Локоть и его команда в 2019 году?

Сколько заработали Локоть и его команда в 2019 году?

Шестую позицию занял депутат Глеб Дебов, увеличивший доход более чем в 20 раз — с 0,6 млн в 2018-м до 16,2 млн в 2019 году. Ему на правах общедолевой собственности принадлежат две квартиры (99,4 кв. м, одна из квартир находится в пользовании двух несовершеннолетних детей), еще одна квартира (59,9) у депутата в пользовании. Также за ним числятся два автомобиля — Chevrolet Klan и Lexus LX 570.

С шестой на седьмую позицию в рейтинге спустился финансовый директор ГК «Вира-Строй» Александр Савельев, увеличивший доход более чем в два раза — с 6 млн рублей в 2018-м до 13,5 в 2019 году. Депутату принадлежат два земельных участка в индивидуальной и общедолевой собственности (50,7 тысячи кв. м), помещение (60,4), здание (761,8), квартира в общей совместной собственности (95,7). Доход супруги депутата составил 6,9 млн (+2 млн). За ней числятся две квартиры в общедолевой и общей совместной собственности (196,7), легковой автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, в пользовании находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1,6 тысячи кв. м) и жилой дом (761,8). У двух несовершеннолетних детей в долевой собственности есть квартира (50,8), в пользовании  земельный участок (1,6 тысячи кв. м) и жилой дом (761,8).

С 4 на 8 место спустился гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин, чей доход составил 8,3 млн рублей, что почти на 10 млн рублей (18,1 млн) ниже прошлогоднего показателя. Но в то же время примерно на столько же в доходах прибавила супруга депутата, увеличив их с 95,5 млн в 2018-м до 115,2 млн в 2019 году. Из имущества у Илюхина в общедолевой собственности есть нежилое здание и несколько земельных участков, в индивидуальной — квартира (126,9), земельный участок (1 тысяча кв. м, еще один участок в 1,5 тысячи кв. м  в общей совместной собственности), баня (26,1), два садовых дома (313,5). За ним числятся два легковых автомобиля — Mercedes-Benz VITO113CDI и Nissan NP300. У супруги Илюхина в общедолевой собственности — парковочное место, земельный участок, нежилое помещение, квартира, в индивидуальной — две квартиры (89,5) и два нежилых помещения (392,1). В ее пользовании  квартира (126,9), земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1 тысяча кв. м), два садовых дома (313,5) и баня (26,1). Также за ней числится автомобиль Nissan Infinity QX56 (годом ранее в автопарке присутствовал и снегоход). Несовершеннолетний ребенок на правах общедолевой собственности владеет квартирой (125,3), в пользовании — квартира (126,9), участок под жилищное строительство (1 тысяча кв. м), садовый участок (1,5 тысячи кв. м), два садовых дома и баня.

Замыкают топ-10 ранее упомянутые председатели комиссий по бюджету и налоговой политике и по научно-производственному развитию и предпринимательству Валерий Черных и Игорь Салов.

Также доходы более миллиона рублей показали депутаты Владимир Барсук  2,4 (+0,2), Олег Волобуев  1,1 (без изменений), Иван Конобеев  1,2 (+0,5), Екатерина Митряшина — 1,1 (+0,6), Сергей Моисеев — 1 (+0,1), Евгений Панферов  1 (+0,9), Денис Плотников  1,2 (-2,9), Ирина Путинцева  1,7 (без изменений), Сергей Сухоруков  1,2 (+0,1), Игорь Титаренко  1,8 (-1,7), Сергей Трубников  3,3 (-1,2), Александр Фельдбуш  3,9 (+1), Юрий Фоломкин  1,5 (+0,1), Дмитрий Червов  3,9 (-1,7), Глеб Черепанов  1,5 (+0,9), Павел Чернышев  1,6 (доход за 2018 год неизвестен) и Олег Шестаков  2,5 (+1,2).

Менее миллиона рублей по итогам 2019 года доходы составили у Георгия Андреева, Андрея Аникина, Игоря Атякшева, Александра Бурмистрова, Дмитрия Колпакова, Ирины Константиновой, Дмитрия Курбатова, Евгения Лебедева, Валерия Науменко, Натальи Пинус, Александра Родионова и Леонида Рыбина.

Фото с сайта горсовета Новосибирска

145

Популярное с сайта

В Сибири нашли медицинский картель с доходом более 260 млн рублей

В Сибири нашли медицинский картель с доходом более 260 млн рублей

17/08/2020, 19:04
ФАС России подозревает его участников еще в одном сговоре — на 3 млрд рублей.
Филармонию возглавил столичный ас арт-менеджмента

Филармонию возглавил столичный ас арт-менеджмента

17/08/2020, 18:29
Новым директором Новосибирской филармонии стал Александр Бочарников — эффективный московский арт-менеджер с новосибирскими корнями.
Регион получит 6 млрд на четвертый мост

Регион получит 6 млрд рублей на четвертый мост

17/08/2020, 18:20
И 1,9 млрд на дорожные объекты, связанные с ледовой ареной.

Актуальный разговор

Следствие пандемии — атомизация общества

Все материалы
Новости

В Новосибирске на 46% вырос спрос на детские автокресла

18/08/2020, 12:54

За сутки COVID-19 в регионе заболели 50 человек

18/08/2020, 12:43

Сенаторы и депутаты Госдумы отчитались о доходах

18/08/2020, 11:56

УФАС: «Новосибхлеб» зарегистрировал товарный знак «ИРЭК» незаконно

18/08/2020, 11:46

Депутата обвиняют в хищении камней для ювелирных изделий

18/08/2020, 11:20

В Сибири нашли медицинский картель с доходом более 260 млн рублей

17/08/2020, 19:04

Филармонию возглавил столичный ас арт-менеджмента

17/08/2020, 18:29

Регион получит 6 млрд рублей на четвертый мост

17/08/2020, 18:20

Разработка OCSiAl внедряется в производство деталей экстерьера автомобилей

17/08/2020, 16:14

Новосибирцы взяли в июле 19,4 тыс потребзаймов

17/08/2020, 16:02

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес-календарь

На руководителя МКУ заведено уголовное дело за вымогательство взятки

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска