Как поменялся топ-10 доходов депутатов горсовета

Спикер и вице-спикеры

Лидером по доходам в руководстве горсовета по итогам 2019 года стал вице-спикер Юрий Зарубин, задекларировавший, как и годом ранее, 3,4 млн рублей. Из имущества у него в индивидуальной собственности земельный участок (959 кв. м), жилой дом (477,7), автомобиль Результаты поиска Volkswagen Touareg. Также депутату на правах общей совместной собственности принадлежит квартира (42,5) и 1/78 нежилого помещения (3 тысячи кв. м). Супруга Зарубина владеет на правах общей совместной собственности квартирой (42,5), а на правах общей долевой собственности — 1/2 нежилого здания (1,2 тысячи кв. м), 1/2 автономного источника теплоснабжения (16,2) и 1/78 нежилого помещения (3 тысячи кв. м). В пользовании у супруги находятся два земельных участка — под индивидуальное жилищное строительство (952) и под размещение административных и офисных зданий (8,8 тысячи), а также жилой дом (477,7). Ее годовой доход составил 2,3 млн рублей.

На втором месте — спикер горсовета Дмитрий Асанцев, задекларировавший 3,3 млн (+100 тысяч рублей). У него в индивидуальной собственности имеется нежилое помещение (4,1) и автомобиль Toyota Lexus LX 570, а на правах общей долевой собственности — 1/2 квартиры (101,3), еще одна квартира (43,2) — у Асанцева в пользовании. Его несовершеннолетнему ребенку на правах общей долевой собственности принадлежит квартира (50), в пользовании — две указанные ранее квартиры (101,3 и 43,2).

Бронзовым призером в руководстве горсовета стал вице-спикер Ренат Сулейманов, чей доход в 2,9 млн за год не изменился. У него, как и год назад, в индивидуальной собственности земельный участок (600), автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, машиноместо (13) и 1/3 квартиры в общей долевой собственности (56,7). За минувший год перечень имущества вице-спикера пополнился еще одной квартирой в индивидуальной собственности.

Председатели комиссий

Наконец, замыкает список вице-спикерс доходом в(+100 тысяч). У него по-прежнему в собственности три земельных участка (2,4 тысяч) и жилой дом (600,6) и 1/4 квартиры в долевой собственности (55,6). Автопарк депутата насчитывает легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, два мотоцикла, два прицепа. Автопарк жены вице-спикера ограничивается только легковым автомобилем BMW Х5. Но это компенсируется количеством недвижимого имущества. В собственности женщины — 14 земельных участков общей площадью 3,4 млн кв. м. Еще три участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 2,4 тысячи кв. м увице-спикера находятся в пользовании. Также в пользовании женщины — жилой дом (451), а ее доход составилУ двух несовершеннолетних детей в пользовании квартира (76,7).

В данной категории тройка лидеров, по сравнению с прошлым годом, не изменилась. На первом месте по доходам, как и годом ранее, оказался председатель комиссии по городскому хозяйству, замдиректора ООО «Медтехника для дома» Игорь Кудин, задекларировавший 19 млн рублей (+1,2 млн рублей) и вошедший в топ-5 самых богатых депутатов горсовета. У него в индивидуальной собственности находятся два административно-бытовых здания (5,5 тысячи), в долевой собственности четыре нежилых помещения и два земельных участка. В пользовании депутата — жилой дом (664), земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1,4 тысячи). Доход супруги председателя комиссии составил 31 млн рублей (+11,6 млн). Ей принадлежат два земельных участка по 1,4 тысяч кв. м, жилой дом (664) и автомобиль Lexus LX570. Эти же дом и участок находятся в пользовании несовершеннолетнего ребенка.

Второе место снова занял председатель комиссии по социальной политике, директор новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», задекларировавший(+1,9 млн). Депутату принадлежат земельный участок (1 тысяча кв. м), жилой дом (204,3) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. На правах общедолевой собственности председатель комиссии владеет квартирой и машиноместом. Доходдепутата, как и годом ранее, составилЕй принадлежат две квартиры (139,2), гараж (65,6), баня (169) и земельный участок (1 тысяча кв. м). В пользовании женщины имеется квартира (122,5).

«Бронзу» в данной категории депутатов продолжает удерживать председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, директор по развитию ЗАО «СМС» Игорь Салов с доходом 4,8 млн (+1,7 млн). Депутату принадлежат земельный участок (1,5 тысячи кв. м), квартира (40,3), автомобиль Toyota Land Cruiser 150 и моторное судно Bayliner-160. Также у него в пользовании две квартиры (188,6). Супруга Салова задекларировала доход в 0,6 млн. Годом ранее он составлял более 7 млн рублей, включая средства, вырученные от продажи ряда объектов недвижимости. Ей принадлежат гараж (39), квартира (119 кв. м, находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка), три нежилых помещения (36,9) и автомобиль Nissan Murano.

Почетное четвертое место сохранил председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко с доходом 1,2 млн (+100 тысяч). Из имущества у него есть квартира в общей совместной собственности и катер-лодка «Стрела-4», в пользовании — жилой дом (286,4) и земельный участок (1 тысяча кв. м). Гораздо больше объектов в собственности супруги депутата. За ней числятся квартира в общей совместной собственности (75,7), еще одна квартира — в индивидуальной (61,4), Кроме того, в индивидуальной собственности женщины четыре земельных участка (2,5 тысячи кв. м), два жилых дома (326,8), гаражный бокс (35,6), три нежилых помещения (116,6) и объект незавершенного строительства. Доход супруги Бондаренко составил 0,6 млн (+0,3 млн).

Замыкает список миллионеров в данной категории председатель комиссии по градостроительству, коммерческий директор ООО «Джокер» Дмитрий Дамаев с миллионным доходом (+0,7 млн), поднявшийся в 8 на 5 место. Ему принадлежит земельный участок (776), гараж (24), автомобиль Toyota Camry. Годом ранее автопарк депутата был представлен автомобилем Škoda Octavia. Также Дамаев владеет квартирой (176 кв. м, находится в пользовании двух несовершеннолетних детей) на правах общей совместной с супругой собственности. Доход супруги депутата составил 0,1 млн рублей, изменившись лишь на несколько тысяч. Ей, помимо указанной, принадлежит на правах долевой собственности еще одна квартира (58,3), в пользовании — садовый участок (176).

Доход менее миллиона рублей задекларировали председатели комиссий по местному самоуправлению Александр Бестужев — 0,3 млн рублей (не изменился), по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов — 0,7 млн (+0,2), по наказам избирателей Антон Тыртышный — 0,4 млн (не изменился) и по социальной политике Николай Тямин — 0,8 млн (не изменился).

Топ-10

Абсолютным лидером по доходам среди своих коллег в депкорпусе стал зампредседателя комиссии по местному самоуправлению, директор ООО «Орион» Сергей Кальченко, вернувший место на вершине пьедестала, которое год назад уступил зампредседателю комиссии по наказам избирателей Кириллу Покровскому. В этот раз Кальченко задекларировал 65,1 млн рублей (-1,7). У депутата в общедолевой собственности — земельный участок, в индивидуальной собственности — квартира (167,1 кв. м, в пользовании у супруги и двух несовершеннолетних детей). Также за ним числится автомобиль Land Rover, Range Rover Velar и тридцать нежилых помещений в разных правах собственности, еще одно нежилое помещение (365,3) у депутата в пользовании. У супруги депутата, по итогам 2019 года, доходов нет, ей на правах общей долевой собственности принадлежит квартира (75,1).

Второе место занял уже упомянутый директор по развитию ООО «ДСК КПД Газстрой», поменявшийся обратно местами с Кальченко. Доход Покровского составилвместо задекларированных годом ранее 75,5 (-50,6). За ним числятся три земельных участка (3,3 тысячи кв. м), жилой дом (389), баня (45,5), дачный дом (268,5), автомобиль Land Rover Range Rover, прицеп МЗСА817708 и гидроцикл RXP. Кроме того, на правах долевой собственности депутат владеет шестью нежилыми помещениями. ДоходПокровского составил(+2,4). Ей принадлежат два объекта незавершенного строительства, два земельных участка (2,3 тысячи кв. м), автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63. В пользовании у нее и двух несовершеннолетних детей есть жилой дом (389) и участок под индивидуальное жилищное строительство (1015).

«Бронзу» сохранил за собой директор ООО «Дискус плюс» Алексей Джулай с доходом 21,8 млн (+3,2 млн рублей). Ему принадлежат два жилых дома в обещедолевой и индивидуальной собственности (715,4), две квартиры (249,1), здание (1,7 тысячи кв. м), помещение (33,8), легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, грузовой автомобиль КАМАЗ 5511, моторная лодка «Казанка М-52» и доля в объекте незавершенного строительства с 82% готовности. Однако визитной карточкой депутата остается количество земельных участков — их у Джулая в общедолевой и индивидуальной собственности насчитывается более 80 (годом ранее насчитывалось более 70). Второй отличительной чертой депутата стало количество квартир в пользовании — у него их более 40. На этом фоне доходы и имущество супруги Джулая выглядят более чем скромно: женщина задекларировала 0,1 млн рублей, а годом ранее ее доход составлял 2,2 млн. Ей принадлежит только нежилое помещение (103,5) и автомобиль Mitsubishi ASX 2.0, в пользовании — квартира (124,3), жилой дом (130,4) и 1/2 земельного участка (351,4).

На 4 с 5 места поднялся директор СП ООО «Сибакадемстрой» Михаил Ансимов с доходом 19,2 млн рублей (+5,2 млн рублей). Ему принадлежит земельный участок (1,5 тысячи кв. м), жилой дом (303) автомобиль Lexus LX 570, в пользовании — квартира (120,4). Доход супруги депутата составил 3,2 млн, увеличившись в восемь раз с 0,4 млн, задекларированных годом ранее. Ей принадлежат три квартиры в индивидуальной и общедолевой собственности (279,3), автомобиль Jaguar E-Pace и две автостоянки в долевой собственности.

На пятом месте, как уже сообщалось, разместился председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Шестую позицию занял депутат, увеличивший доход более чем в 20 раз — с 0,6 млн в 2018-м дов 2019 году. Ему на правах общедолевой собственности принадлежат две квартиры (99,4 кв. м, одна из квартир находится в пользовании двух несовершеннолетних детей), еще одна квартира (59,9) у депутата в пользовании. Также за ним числятся два автомобиля — Chevrolet Klan и Lexus LX 570.

С шестой на седьмую позицию в рейтинге спустился финансовый директор ГК «Вира-Строй» Александр Савельев, увеличивший доход более чем в два раза — с 6 млн рублей в 2018-м до 13,5 в 2019 году. Депутату принадлежат два земельных участка в индивидуальной и общедолевой собственности (50,7 тысячи кв. м), помещение (60,4), здание (761,8), квартира в общей совместной собственности (95,7). Доход супруги депутата составил 6,9 млн (+2 млн). За ней числятся две квартиры в общедолевой и общей совместной собственности (196,7), легковой автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, в пользовании находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1,6 тысячи кв. м) и жилой дом (761,8). У двух несовершеннолетних детей в долевой собственности есть квартира (50,8), в пользовании — земельный участок (1,6 тысячи кв. м) и жилой дом (761,8).

С 4 на 8 место спустился гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин, чей доход составил 8,3 млн рублей, что почти на 10 млн рублей (18,1 млн) ниже прошлогоднего показателя. Но в то же время примерно на столько же в доходах прибавила супруга депутата, увеличив их с 95,5 млн в 2018-м до 115,2 млн в 2019 году. Из имущества у Илюхина в общедолевой собственности есть нежилое здание и несколько земельных участков, в индивидуальной — квартира (126,9), земельный участок (1 тысяча кв. м, еще один участок в 1,5 тысячи кв. м — в общей совместной собственности), баня (26,1), два садовых дома (313,5). За ним числятся два легковых автомобиля — Mercedes-Benz VITO113CDI и Nissan NP300. У супруги Илюхина в общедолевой собственности — парковочное место, земельный участок, нежилое помещение, квартира, в индивидуальной — две квартиры (89,5) и два нежилых помещения (392,1). В ее пользовании — квартира (126,9), земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1 тысяча кв. м), два садовых дома (313,5) и баня (26,1). Также за ней числится автомобиль Nissan Infinity QX56 (годом ранее в автопарке присутствовал и снегоход). Несовершеннолетний ребенок на правах общедолевой собственности владеет квартирой (125,3), в пользовании — квартира (126,9), участок под жилищное строительство (1 тысяча кв. м), садовый участок (1,5 тысячи кв. м), два садовых дома и баня.

Замыкают топ-10 ранее упомянутые председатели комиссий по бюджету и налоговой политике и по научно-производственному развитию и предпринимательству Валерий Черных и Игорь Салов.

Также доходы более миллиона рублей показали депутаты Владимир Барсук — 2,4 (+0,2), Олег Волобуев — 1,1 (без изменений), Иван Конобеев — 1,2 (+0,5), Екатерина Митряшина — 1,1 (+0,6), Сергей Моисеев — 1 (+0,1), Евгений Панферов — 1 (+0,9), Денис Плотников — 1,2 (-2,9), Ирина Путинцева — 1,7 (без изменений), Сергей Сухоруков — 1,2 (+0,1), Игорь Титаренко — 1,8 (-1,7), Сергей Трубников — 3,3 (-1,2), Александр Фельдбуш — 3,9 (+1), Юрий Фоломкин — 1,5 (+0,1), Дмитрий Червов — 3,9 (-1,7), Глеб Черепанов — 1,5 (+0,9), Павел Чернышев — 1,6 (доход за 2018 год неизвестен) и Олег Шестаков — 2,5 (+1,2).

Менее миллиона рублей по итогам 2019 года доходы составили у Георгия Андреева, Андрея Аникина, Игоря Атякшева, Александра Бурмистрова, Дмитрия Колпакова, Ирины Константиновой, Дмитрия Курбатова, Евгения Лебедева, Валерия Науменко, Натальи Пинус, Александра Родионова и Леонида Рыбина.

Фото с сайта горсовета Новосибирска