В Сибири создан экспертный совет по развитию финансового рынка

Развитие финансового рынка Сибири и конкуренции на нем обсудил Экспертный совет на первом заседании в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что Экспертный совет объединил исследовательский, экспертный потенциал участников рынков.

Ожидается, что дискуссионная площадка будет формировать обратную связь для рынка по актуальным вопросам работы финансовых организаций для Банка России и его территориальных учреждений в регионах Сибири.

— Совет поможет в подготовке рекомендаций и предложений по вопросам развития финансового рынка и его отдельных сегментов в Сибири, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Председателем Экспертного совета на заседании был избран Сергей Мороз, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в СФО. Экспертный совет по развитию финансового рынка был создан по инициативе Сибирского ГУ Банка России. В его состав вошли 44 представителя различных финансовых организаций, бизнеса и профессиональных сообществ.

Фото: предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России