Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В Сибири создан экспертный совет по развитию финансового рынка

В его состав вошли 44 представителя различных финансовых организаций, бизнеса и профессиональных сообществ.
  • 03/09/2019, 12:44
В Сибири создан Экспертный совет по развитию финансовых рынков

Развитие финансового рынка Сибири и конкуренции на нем обсудил Экспертный совет на первом заседании в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что Экспертный совет объединил исследовательский, экспертный потенциал участников рынков.

Ожидается, что дискуссионная площадка будет формировать обратную связь для рынка по актуальным вопросам работы финансовых организаций для Банка России и его территориальных учреждений в регионах Сибири.

— Совет поможет в подготовке рекомендаций и предложений по вопросам развития финансового рынка и его отдельных сегментов в Сибири, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Председателем Экспертного совета на заседании был избран Сергей Мороз, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в СФО. Экспертный совет по развитию финансового рынка был создан по инициативе Сибирского ГУ Банка России. В его состав вошли 44 представителя различных финансовых организаций, бизнеса и профессиональных сообществ.

Фото: предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России

Популярное с сайта

Муниципальным дорожным фондам выделили транспортный налог

Муниципальным дорожным фондам выделили транспортный налог

03/09/2019, 17:46
Прогнозируемый объем поступлений в местные бюджеты области в 2020 году может составить порядка 630 млн рублей.
«Мусорная» концессия остается в подвешенном состоянии

«Мусорная» концессия остается в подвешенном состоянии

03/09/2019, 17:41
Возможны новые судебные разбирательства концессионера и региона.
Medvedko

В «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор

03/09/2019, 15:23
Трудовой договор с Виктором Медведко прекращен в связи с его выходом на пенсию.

Актуальный разговор

Стартап на мобильных экскурсиях

Стартап на мобильных экскурсиях

Все материалы
Новости

Отель «Турист» перерос прежний концепт и имя

03/09/2019, 19:12

Минпромторг выделил научно-производственным центрам 24 млн рублей

03/09/2019, 18:16

День рождения школы

03/09/2019, 18:13

Культура остается без министра

03/09/2019, 18:10

Суд оставил без изменения приговор в отношении экс–проректора НГУ

03/09/2019, 17:50

Муниципальным дорожным фондам выделили транспортный налог

03/09/2019, 17:46

«Мусорная» концессия остается в подвешенном состоянии

03/09/2019, 17:41

В «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор

03/09/2019, 15:23

Чистая прибыль ТК «Нафтатранс плюс» выросла до 11,7 млн рублей

03/09/2019, 12:22

Эксперты HeadHunter составили рейтинг вакансий с зарплатой от 200 000 рублей

03/09/2019, 11:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска