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Чистая прибыль ТК «Нафтатранс плюс» выросла до 11,7 млн рублей

Собственный капитал эмитента увеличился до 94,3 млн рублей.
  • 03/09/2019, 12:22
Чистая прибыль ТК «Нафтатранс плюс» выросла до 11,7 млн руб.

В первом полугодии 2019 года выручка и чистая прибыль компаний, входящих в группу «Нафтатранс плюс», выросли, показатели долговой нагрузки, несмотря на номинальный рост, уменьшились, говорится в пресс-релизе финансового консультанта компании — ООО «Юнисервис Капитал». Отмечается, что компании сократили период оборачиваемости запасов до 53 дней. Год назад показатель составлял 56 дней, а в середине 2017 г. — 78 дней. При этом, доля направления АЗС и транспортных услуг компаний-партнеров «Нафтатранс плюс» выросла до 36%. Выручка компаний-партнеров составила по итогам 6 мес. 2019 г. 4,68 млрд рублей, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компаний, работающих в единой операционной цепочке «Нафтатранс плюс» на 30.06.19 составила 61,7 млн рублей. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. – более 160%. Чистые активы компаний-партнеров составили в первом полугодии 2019 г. 536 млн руб.

Что касается выручки ТК «Нафтатранс плюс», то она сохранилась на уровне 2018 года и составила 2,87 млрд рублей, при этом компания существенно нарастила прибыль: операционная прибыль выросла на 31%, до 68 млн рублей, чистая прибыль — с 3,6 до 11,7 млн руб. В «Юнисервис Капитал» подчеркнули, что финансовый долг полностью обеспечен запасами и дебиторской задолженностью, собственный капитал эмитента увеличился до 94,3 млн рублей.

— Рост долга был направлен на финансирование отсрочек покупателям и расширение базы клиентов, показатели долговой нагрузки стабильные: долг в выручке не превышает 0,2x, — говорится в сообщении.

Фото: предоставлено ООО «Юнисервис Капитал»

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