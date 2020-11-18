В Сибири восстановлено почти 294 тыс. га лесов

Лесовосстановительные работы в Сибирском федеральном округе, проводимые в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», выполнены более чем на 100%, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. Отмечается, что работники лесных хозяйств обеспечили восстановление лесов на площади почти 294 тыс. га, что на 4 тыс. га план на 2020 год и на 7 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Максимальные площади выполненных лесовосстановительных работ приходятся на Иркутскую область – почти 130 тыс. га. В Красноярском крае восстановлено 94 тыс. га леса, в Томской области – свыше 28 тыс. га, — говорится в сообщении.

В Рослесхозе подчеркнули, что в работы по искусственному лесовосстановлению в Сибири также завершены с превышением плана.

— Из необходимых в рамках федпроекта 35 тыс. га лесные культуры созданы на площади 38 тыс. га, что почти на 6 тыс. га больше, чем в прошлом году. Наибольшая площадь лесов, восстановленных искусственным способом, также приходится на Иркутскую область – 15 тыс. га. В Красноярском и Алтайском краях лесники высадили 11 тыс. га и 4 тыс. га соответственно, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, выполнен план в Сибири по агроуходам за лесными культурами ‒ из ожидаемых 99 тыс. га работы проведены на площади 116 тыс. га. Иркутская область первая и по этому показателю: агроуходы в регионе реализованы на 45,5 тыс. га. Кроме того, в Алтайском крае они проведены на площади 14 тыс. га, в Новосибирской области – на 11 тыс. га.

Отмечается, что к середине ноября общая площадь выполненных в стране работ по лесовосстановлению достигла 1,07 млн га. Это 97% от поставленного федеральным проектом «Сохранение лесов» плана на 2020 год.

Фото: пресс-служба Рослесхоза