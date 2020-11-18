Как не платить за ипотеку целый год

Оформите ипотеку «Переезд» в Банке «Левобережный» и спокойно ищите покупателей, ведь вам не придется платить за кредит весь год.

Кредит особенно актуален для тех, кто берет квартиру в строящемся доме и кому пока некуда переезжать. Но также его можно оформить на покупку жилья на вторичном рынке. Банк выдает ипотеку для оплаты первоначального взноса или остатка недостающей суммы за приобретаемую недвижимость. Кредит оформляется на 12 месяцев, по истечении которых вам надо погасить основной долг и проценты. Промежуточные платежи в течение срока кредитования вносить не нужно. Таким образом, у вас остается время, чтобы найти покупателей своего прежнего жилья и затем погасить на вырученные средства ипотеку в Банке «Левобережный». При этом возможно частичное досрочное погашение кредита.

Банк выдает ипотечный кредит «Переезд» на сумму от 300 тысяч рублей, но не более 60% от рыночной стоимости имеющейся недвижимости. Ставка – от 17,5% годовых. Ежемесячные платежи отсутствуют. В качестве залога оформляется жилье, которое вы будете продавать.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте Банка «Левобережный» (ПАО) или в ипотечных центрах по адресам:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Телефон единой справочной службы: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка