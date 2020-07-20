В Сибири вырос спрос на вывоз мусора

Россия в самоизоляции расхламлялась и строилась: по итогам «карантинного» квартала в стране на 49% увеличился спрос на услугу вывоза промышленного и строительного мусора, выяснил аналитический центр Авито Услуг. В Новосибирске спрос вырос на 35% за квартал и на 115% — за год, сообщили в пресс-службе компании.

Россияне все чаще отдают вывоз мусора на аутсорс — за год эта услуга в целом по стране стала популярнее на 64%. Предприниматели откликнулись на тенденцию: объявлений, которые предлагают вывоз дачного мусора, старой бытовой техники, строительных отходов, стало на 67% больше, чем в июле 2019 года, и на 23% больше, чем в прошлом квартале.

В Новосибирске спрос на услуги по вывозу мусора вырос на 35% за квартал и на 115% — за год. При этом спрос растет в большинстве крупных городов. Тренд больше всего заметен в Иркутске и Красноярске: оба этих города вошли в топ-3 по росту спроса как по итогам квартала, так и по итогам года. В Красноярске пользователи интересовались услугой вывоза мусора на 165% больше, чем во II квартале 2019 года, и на 88% больше, чем в I квартале 2020. В Иркутске отмечен самый большой рост спроса по итогам квартала — на 185%, а за год интерес горожан вырос на 204%.

Больше всего за год спрос на вывоз мусора увеличился в Барнауле (на 218%).

Доля спроса на услуги по вывозу мусора выше всего в Санкт-Петербурге, на который по итогам II квартала 2020 года пришлось 6% от всего спроса. На втором месте Москва с долей 5%), на третьем Ростов-на-Дону (4%). Четвертое место делят между собой Краснодар, Казань и Нижний Новгород (по 3%), на остальные крупные города приходится не более 2% доли этого рынка на каждый.

— В данном случае речь идет не только о коммунальной активности регионов или состоянии инфраструктуры — мы видим, что в период самоизоляции люди занялись обустройством и улучшением домов и дач, нахождение в которых в режиме 24/7 оказалось не таким удобным, как могло показаться поначалу. Возникла потребность сделать свои жилища более комфортными и приспособленными для длительного пребывания. Многие, не имея возможности пригласить рабочих из-за пандемии, начали понемногу ремонтировать дома самостоятельно и, главное, активно избавляться от старых и ненужных вещей, причем больше всего эта тенденция заметна за Уралом, — говорит руководитель макрокатегории «Обустройство, дом, дача» компании Авито Ольга Попова.

Фото: pixabay.com, автор- manfredrichter