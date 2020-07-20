Бесплатный онлайн мастер-класс «Системный поиск бизнес-идеи»

Планируете открыть бизнес или попробовать себя в новом направлении?

Приглашаем вас на онлайн мастер-класс. За два дня вы пройдете путь от поиска уникальной и полезной идеи до построения бизнес-модели и ее оценки.

Вы узнаете:

Что такое бизнес — идея и где ее искать? Обзор методов генерации и оценки бизнес-идей;

Анализ рынка – почему это важно? Кто мой клиент? Выбор целевого сегмента.

Что такое бизнес-модель и зачем она нужна?

Как тестировать идею?

Упаковка бизнес-идеи. Зачем нужен бизнес-план?

Какие способы системного поиска существуют, на что обращать внимание и что именно искать.

Обучение проходит два дня, с 17-00 до 20-00 (Нск).

Старт группы – 5 августа 2020 года.

Встречаемся на онлайн-платформе в 17:00

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке.

Онлайн-обучение проходит в рамках реализации регионального проекта Новосибирской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Исполнитель: АНО ДПО «Образовательный цент «ОПОРА».

Заказчик: АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Фото предоставлено: АНО ДПО «Образовательный цент «ОПОРА»

Возраст 18+