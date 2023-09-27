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В сибирские реки в рамках экологической акции выпущены 50 тысяч мальков нельмы

  • 27/09/2023, 12:04

В сибирские реки в рамках экологической акции выпущены 50 тысяч мальков нельмы
Молодь ценных пород рыбы выращена по заказу курорта Сбера «Манжерока».

В реки Сибирского федерального округа выпущено около 50 тысяч молоди ценной породы рыбы – нельмы. Мальки выращены по заказу ООО «Манжерок» в рамках экологической акции курорта, сообщили в пресс-службе.

Экологическая акция курорта Сбера «Манжерок», в рамках которой в водные объекты Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна выпущены десятки тысяч мальков ценной рыбы, проводилась в два этапа. Первым этапом более 15 тысяч мальков пресноводной рыбы семейства лососёвых были выпущены в реку Обь, вторым — более 33 тысяч мальков стали обитателями реки Томь. Вес каждого малька — чуть более 3,5 граммов.

Отмечается, что работы по искусственному воспроизводству молоди водных биоресурсов курорт проводил совместно с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Места для выпуска были выбраны с учетом гидрологических условий и наличий кормов. По мнению самих специалистов, мальки нельмы, выращенные в искусственных условиях, адаптированы к вирусам и заболеваниям, которые считаются уязвимыми для мальков, родившихся в природе.

В сибирские реки в рамках экологической акции выпущены 50 тысяч мальков нельмы

По словам генерального директора курорта «Манжерок» Владимира Щербинина, курорт «Манжерок», таким образом, не просто соблюдает все требования природоохранного законодательства и восполняет биоресурсы, а заботиться о будущем.

— Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры нашего курорта. Восстановление популяции особо ценных пород рыб — это часть экологической программы. Мы уверены, такая работа позволит сохранить биологическое разнообразие на десятки лет, — отметил Владимир Щербинин.

Он подчеркнул, что градообразующее предприятие региона курорт «Манжерок» нацелен на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства.

Следует отметить, сто в последнее время численность нельмы, традиционного обитателя крупных сибирских рек, неуклонно снижается. По оценкам специалистов, подобные массовые комплексные мероприятия, которые включают в себя усиление мер по охране и искусственное воспроизводство, в ближайшие годы позволит улучшить популяцию нельмы в Сибири.

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «ВК «Манжерок»

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Рубрики : ЦУР Бизнес

Регионы: Сибирь Алтай

Теги : экология Манжерок


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