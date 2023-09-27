Старые лампы используются для освещения частного сектора в Новосибирске

— Необходимо проработать вопрос с освещением Новосибирска в целом, и частного сектора, в частности. Есть микрорайоны, которые плохо освещены. Нормативы освещения не выдерживаются, лампы не меняются, а если меняются, то используются лампы со старыми технологиями, которые перегорают через месяц. В итоге люди вновь вынуждены обращаться за заменой ламп и ждать этого месяцами, — сообщил на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по городскому хозяйству, депутат Андрей Гудовкий.

— Тут придется принимать системные решения. Беру вопрос по частному сектору, как наказ для работы, — сказал Локоть. — Никуда не годится, если лампы быстро выходят из строя. Нужно разбираться.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что проблема с освещением частного сектора в Новосибирске существует.

Напомним, минувшим летом в Новосибирске после вмешательства прокуратуры мэрия приняла меры к ремонту освещения городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Восстановили линии наружного освещения по улице Максима Горького в районе домов 39, 51, 53; по Свердлова — от дома 3 до дома 7; по Комсомольскому проспекту — в районе дома 4а и домов 12 и 53; по Ленина, по Владимировской в районе домов 3, 5, на Фабричной в районе АЗС; на Прибрежной к Дмитровскому мосту и на пересечении улиц Ленина и Урицкого.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе обостряется проблема с установкой оборудования сотовых операторов.