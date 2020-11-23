В СМИ появилась информация о задержании директора ООО «ГУМ»

В Новосибирске продолжают задержание лиц, которые могут быть причастны к уголовному делу Олега Ярового, сообщили сразу несколько СМИ Новосибирска. В числе задержанных может быть директор ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрий Куклин. Он также входит в состав Попечительского совета в фонде Дмитрия Башмакова (владелец ТК «Восток»).

Сегодня также стало известно о задержании экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего руководителя управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александры Авериной. Предполагается, что задержания связаны с уголовным делом в отношении экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового.

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