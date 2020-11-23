Новые возможности для интернет-маркетинга обсудили на 6-й Сибирской конференции eMarketingSib-2020

18 и 19 ноября 2020 года Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» провели 6-ю Сибирскую конференцию «Эффективный интернет маркетинг: как получить результат» — eMarketingSib-2020. Мероприятие впервые проходило в онлайн-формате и собрало более 250 человек. Благодаря онлайн-формату удалось расширить географию мероприятия и привлечь участников из 12 городов. На конференции ведущие эксперты интернет-маркетинга и e-commerce рассказали о новых сервисах и возможностях, которые помогут повысить digital-эффективность, рассмотрели перспективные виды маркетинга, поделились новыми инструментами и фишками для продвижения компаний. Партнерами конференции выступили «Сберлогистика», Carrot Quest, Mango Office и DPD.

Конференция началась с секции, посвященной возможностям и инструментам развития регионального бизнеса. Успешный предприниматель и собственник нескольких бизнесов Александр Долгов выступил с докладом о том, как выводить новые продукты на рынок и как их продвигать на примере собственного проекта — сети чебуречных ЧебурекМи. Александр отметил важность работы с микроинфлюенсерами, которые реально помогают бизнесу осваивать новые регионы и повышать продажи.

Руководитель отдела интернет-маркетинга «Суши-мастер» Надежда Каштанова рассказала о том, каким компаниям необходимо мобильное приложение. Во время пандемии COVID-19 54% российских пользователей скачали как минимум одно приложение для онлайн-шопинга, поэтому развитие канала мобильных продаж как никогда актуально. Как отметила Надежда, когда компания принимает решение, нужно ли ей мобильное приложение, конечно, необходимо определиться с целями (продажи, лояльность), а также исходить из того, в каком сегменте компания работает (частота покупок, длина сделки и др.).

Ольга Медведева, менеджер по маркетингу сети салонов «Медтехника для дома», поделилась информацией о том, где брать идеи для контента корпоративных социальных сетей. Рената Курамшина, кофаундер стартапа TeaPlays, выступила с кейсом о продвижении оригинальной чайной продукции в Китае и возрождении чайной церемонии во времена популяризации кофе.

О рабочих инструментах увеличения продаж рассказал Павел Соковнин, Head of Sales Carrot Quest.

— Мы не можем знать заранее, как отреагирует аудитория на наш оффер или контент. Именно поэтому крайне важно постоянно тестировать новые способы коммуникации, контент, индивидуальные предложения под сегмент пользователей, – отметил Павел.

Данил Столетов, руководитель отдела рекламы Зарплата.ру, поделился аналитикой рынка труда и инструментами подбора в условиях нестабильности. «Кризис изменил рынок: количество вакансий на узких SEO- и email-специалистов снизилось на 30-40%, спрос на SMM-специалистов, наоборот, вырос на 30%». В своем докладе Данил также дал советы и поделился лайфхаками для кандидатов при поиске работы и для работодателей при размещении вакансий. Руководитель отдела регионального маркетинга MANGO OFFICE Денис Варлаков рассказал о преимуществах использования роботов для автоматизации и усиления маркетинга.

Вторую секцию, посвященную потребительским трендам, открыла Дина Байчурина из Criteo. По мнению Дины, покупатели в этом году будут полагаться на интернет-магазины, но многие все еще хотят покупать в офлайне. Дина также обратила внимание на тот факт, что кризисный период COVID-19 был хорошей возможностью внести изменения в образ жизни и привычки людей, в связи с этим компаниям нужно заблаговременно начать готовиться к сезону шопинга, стать омниканальными и начать таргетировать пользователей на основе данных о покупательских намерениях.

Николай Хлебинский, генеральный директор Retail Rocket, поделился с участниками информацией относительно автоматизации digital-маркетинга на основе Customer Intelligence. В своем выступлении спикер рассказал, как понимать, что происходит с клиентской базой в каждый момент времени, как выявлять критические точки в коммуникациях с клиентами и как строить автоматизированные коммуникации с разными сегментами клиентов в различных каналах.

Доклад Светланы Алавердян из Flocktory был посвящен взаимосвязи маркетплейсов, экосистемы и ковида. «Две группы ритейлеров с помощью ECOSYSTEM AS A SERVICE могут решить проблемы друг друга наиболее релевантным для клиента образом. Используя экосистему, бизнес получает больше касаний с пользователями, больше данных и больше выручки».

Степан Зайцев, CEO & Founder ZV.Digital, выступил с темой, посвященной способам повышения эффективности штатных digital-специалистов и digital-подрядчиков. Среди типичных ошибок работы со штатом Степан выделил финансовую неграмотность сотрудников и «махинации с цифрами», убеждение в том, что работать со штатными сотрудниками сложнее, чем с агентствами, а также отсутствие менеджера проектов, который мог бы помочь с управлением.

Мария Бурмистрова из DPD представила на конференции доклад об особенностях логистического рынка и трендах 2020 года. «Коронавирус стал катализатором роста В2С. Мы увидели гигантский скачок в этом сегменте, в мае сегмент В2С вырос до 63%. Фокус нашей компании на 2021 год направлен на частных клиентов, а именно: создание более удобного сайта, чат-бота и приложения, внедрение низкой цены отправки, частичный выкуп и обработку возвратов, а также новые продукты с гибким регулированием», — отмечает Мария. Евгений Луконькин, директор департамента региональных продаж «Сберлогистики», рассказал о том, как происходит развитие бизнеса за счёт качественного сервиса доставки, какие эффективные логистические решения предлагает платформа и как они помогают в масштабировании интернет-магазинов.

Последняя секция первого дня конференции была посвящена новым инструментам, сервисам и возможностям. Ирина Терентюк, руководитель службы по маркетингу Группы КНАУФ,выступила с докладом о возможностях интернет-продвижения в сегменте b2b. Директор по маркетингу InSales Артем Соколов рассказал о том, каким должен быть сайт интернет-магазина в 2020 году. Он должен быть адаптивным, социальным, маркетплейс-friendly, интегрированным. Про партнерский маркетинг и программы лояльности в dark market рассказали Ольга Гачкова из Travelpayouts и Екатерина Шелест из Pernod Ricard Rouss. Блогер Анастасия Сокробогатова поделилась с участниками возможностями для продвижения в ТикТоке и взаимодействии с Youtube-инфлюенсерами. Роман Гришаев из Aitarget, рассказал о том, как продвигать интернет-магазины в Instagram и Facebook. В своем выступлении Роман представил пошаговую инструкцию, как установить pixel и настроить события, как сделать эффективный таргетинг и настроить аудитории, как выстроить воронку продаж, как анализировать и оптимизировать рекламу с инструментами Facebook и Aitarget One.

Доклад Юлии Вержбицкой, национального менеджера по развитию продаж и продвижению продукции в сегменте e-com пивоваренной компании «Балтика», был посвящен теме персонализированных промо. Эксперт в ходе выступления рассказала о кейсе компании по развитию продаж и продвижению продукции с помощью механики персонализированных предложений.

— Такой подход позволил достичь поставленных целей: не только привлечь новых покупателей, но и на 123% увеличить объем продаж в точках, участвующих в активации, а количество чеков — на 78%, и нарастить свою долю в категории, — отметила Юлия Вержбицкая.

Данная механика — неплохая альтернатива ценовой гонке, которая разворачивается на высококонкурентных рынках, поскольку промодавление в FMCG-рынке в России сейчас значительно выше, чем в большинстве европейских стран, и оно продолжает расти.

Второй день EmarketingSib2020 прошел в формате мастер-классов, которые были поделены на три потока. В рамках выступлений участники получили возможность разобрать интересующие их вопросы более подробно под руководством ведущих экспертов.

Юлия Сапина, продюсер телеканала РБК-Новосибирск, рассказала о том, зачем бизнесу нужно видео. Юлия также поделилась тем, как не потратить впустую деньги на ролики, что нужно делать при съемке, а что категорически запрещено. Руководитель отдела контекстной рекламы агентства DeltaClick Наталья Фёдорова подробно рассказала, как провести аудит контекстной рекламы. Никита Кравченко, ведущий специалист по работе с платным трафиком eLama, выступил с актуальной темой «Практика настройки платной рекламы в TikTok Ads». На выступлении участники могли узнать, что такое TikTok Ads, как подготовиться к запуску рекламы. Никита дал рекомендации по созданию роликов, а также рассказал, как настроить рекламную кампанию.

На своем мастер-классе Александра Серченко из АРТСибирь рассказала о том, как креативные подходы помогают создавать новые идеи для продвижения и отстройки от конкурентов. Александра поделилась формулой креатива для рекламы, неожиданными решениями выхода из тупиковых ситуаций, а также провела с участниками разбор их задач. Антон Рыбин и Алена Пяткова из агентства «Космос-Веб» на своем мастер-классе помогли разобраться в том, где совершаются ошибки при планировании рекламных кампаний, а также представили кейсы из реальной практики агентства. По итогам мастер-класса от Назиры Опариной из iConText Group участники конференции узнали о том, как определять свою целевую аудиторию, как четко выделять маркетинговые и коммуникационные задачи.

Руководитель компании Adelfo Studio Анна Пономарева рассказала, как провести анализ конкурентов в поисковой выдаче. Анна поделилась, для чего нужен анализ конкурентов и как найти конкурентов сайта, как провести анализ контента сайтов и какими сервисами можно проверить видимость сайта конкурента в поисковых системах. Максим Иванов, сооснователь digital-агентства «Дело Тонкое» и Елена Макота, директор по развитию маркетингового агентства White Surface, рассказали о том, как можно совместить психологию и маркетинг и представили 5 авторских инструментов для роста онлайн-продаж в два раза. Участники мастер-класса узнали о методе архетипов, который позволяет построить сильный корпоративный или личный бренд, о том, как правильно сегментировать аудиторию, как формировать уникальное торговое предложение и продающие офферы, а также о том, как разработать пошаговую стратегию продвижения.

Завершился день мастер-классов выступлением Юлианы Гордон, основателя бизнес-школы электронной коммерции iWENGO. Юлиана отметила, что у компаний в текущей ситуации есть три стратегии поведения: либо самим создать маркетплейс, либо выйти на уже работающие маркетплейсы, либо совместить то и другое. Эксперт подробно рассказала о том, как устроены и на чем зарабатывают маркетплейсы, какие требования площадки предъявляют продавцам, какие предоставляются возможности роста и развития онлайн-продаж, как брендам эффективно продвигать свою продукцию на маркетплейсах.

Фото предоставлено организаторами