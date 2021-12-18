В Тайшете открыли алюминиевый завод

В Тайшетском районе Иркутской области состоялся запуск нового алюминиевого завода (входит в группу «Русал»). В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Производственная мощность Тайшетского алюминиевого завода 428,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Предприятие будет одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в стране. Он будет выпускать более 80 видов продукции, включая инновационные сплавы, предназначенные для автомобильной и авиационной промышленности, космоса и строительной инфраструктуры. Планируется, что благодаря близости предприятия к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, компания сможет поставлять продукцию на наиболее перспективные рынки потребления алюминия, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Строительство завода началось в Тайшетском районе Иркутской области в 2007 году.

Площадка для возведения объекта была выбрана таким образом, чтобы минимизировать влияние предприятия на экологию региона. Завод оборудован современными системами сухой очистки газов, эффективность улавливания газов которых составляет более 98,5%. Технология позволит максимально снизить влияние производства на окружающую среду.

Тайшетский алюминиевый завод создаёт около 3 тысяч рабочих мест. Для сотрудников предприятия строится жильё, также запланировано строительство коммунальных социальных культурных и бытовых объектов инфраструктуры.