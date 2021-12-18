Инвесторы не спешат откликаться на предложение «Дяди Дёнера» о реструктуризации долгов

Участники инициативной группы в лице «Ассоциации владельцев облигаций», портала INBONDS.RU и представителя владельцев облигаций ООО «Монотон» поделились промежуточными итогами стартовавшего 6 декабря опроса мнений инвесторов первого выпуска облигации «Дядя Дёнер», сообщила пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал» (организатор выпуска).

«Никому ничего не надо»

Мнение членов АВО, приложивших значительные усилия в переговорах с брокерами и НРД, пока скорее негативное:

— Никому ничего не надо, всем эта история кажется токсичной. Брокеры не видят никакой мотивации, чтобы уведомить своих клиентов — держателей облигаций выпуска БО-П01 о проводимом опросе. А другого выхода на инвесторов у нас просто нет, так как выписка содержит контактные данные только по небольшой части владельцев бумаг.

— Пока из брокеров никто не ответил отказом. Но и подход к делу, с другой стороны, достаточно формальный: преимущественно информационным уведомлением через личный кабинет и/или электронной почтой, — сообщает один из создателей портала INBONDS.RU, Павел Соловьев. — Адресные e-mail рассылки обещали сделать несколько брокеров, касательно push-уведомлений по клиентам нам пока неизвестно. Лояльней других к вопросу подошел Тинькофф — они обещали обзвонить держателей облигаций. Уведомление о проводимом опросе опубликовал Сбер, однако найти его клиентам достаточно сложно. Предположительно, уведомление брокерами своих клиентов осуществляется согласно регламенту по линии депозитария — то есть в консервативном, вряд ли адресном, формате.

Итог процедуры банкротства предсказать невозможно

— Без участия инвесторов в предварительном опросе по плану реструктуризации выпуска, невозможно выйти на ОСВО, — комментирует происходящее юрист представителя владельцев облигаций ООО «Монотон».

Для того, чтобы добиться содействия со стороны брокеров, инициативная группа и эмитент ранее подготовили и согласовали с НРД письмо с просьбой поддержать инициативу. Уже с этим письмом лично обращались к представителям каждого брокера отдельно.

В «Юнисервис Капитал» отмечают, что пока сложно точно сказать, но низкая активность инвесторов и отсутствие содействия со стороны брокеров, ставит под угрозу возможность реструктуризации выпуска.

— Мы уже сообщали ранее: в случае если план реструктуризации не будет утвержден, а мировое соглашение не заключено, дальнейшие действия в рамках попыток принудительно взыскать средства с эмитента упираются в необходимость инициировать процедуру банкротства компании, — напоминают в компании.

«Дядя Денер» почти рассчитался с налоговой (в данном случае — держателей облигаций).

—Утверждение этого решения и затрат потребует созыва ОСВО, оплатить организацию которого также придется держателям бумаг. Затратами со стороны держателей облигаций сопряжены и действиями, связанные с инициированием самой процедуры банкротства в том числе и по предоставлению специальных полномочий ПВО, и совершением обязательных действий, предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Итог процедуры банкротства предсказать невозможно, — уточняется в сообщении. — Из положительных моментов, с точки зрения инвесторов, является возможность привлечения учредителей ООО «Дядя Дёнер» к субсидиарной ответственности, но перспективы данного процесса на сегодняшний день оценить крайне сложно.

Предварительный опрос продлится до 20 декабря 2021 года, его результаты будут опубликованы после подсчета голосов. Продление сроков опроса пока не представляется возможным, так как его результаты, в том числе, планируется озвучить в суде в рамках слушания 24 декабря.

— В случае, если эмитент, в рамках стартовавшего предварительного голосования, получит поддержку предложенного плана реструктуризации у большинства опрошенных, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций. Одобрение держателей 75% облигаций выпуска в рамках ОСВО даст возможность эмитенту начать обслуживание долга с апреля 2022 года, согласно графику, — добавляют в «Юнисервис Капитал».

Напомним, компания «Дядя Денер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Денер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

В рамках прямого эфира, 8 ноября, генеральный директор и соучредитель ООО «Дядя Денер» Антон Лыков обратился к инвесторам, в очередной раз подтвердив свою готовность прийти к мировому соглашению в части погашения задолженности по облигациям компании. Он также сообщил, что компании удалось достичь соглашения о реструктуризации текущих задолженностей со всеми своими кредиторами. Открытым остался только вопрос расчетов с владельцами облигаций, и эмитент готов приступить к решению данной проблемы.