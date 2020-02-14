В Толмачёво планируют построить новый центр обслуживания российских самолётов

13 февраля на территории аэропорта Толмачёво состоялось совместное совещание заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова и первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова, сообщили в пресс-службе аэропорта. Совещание было посвящено вопросу создания центра послепродажного обслуживания воздушных судов российского производства на территории Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина.

Планируется, что ангар для размещения центра будет построен в западной части территории аэропорта Толмачёво перед строящимся новым перроном на 21 место стоянки воздушных судов. Площадь центра составит более 6,5 тыс. кв. м и позволит обслуживать одновременно до восьми воздушных судов Sukhoi Superjet 100 или четырёх МС-21.

По мнению генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича, географическое положение и транспортный потенциал Новосибирской области во многом объясняют выбор места для размещения нового центра ТОиР воздушных судов российского производства, а технические возможности аэропорта Толмачёво позволят организовать его работу максимально быстро.

— Близость к федеральной трассе М-51 и широкая маршрутная сеть аэропорта сделают логистику по запасным частям самолётов максимально эффективной. Кроме того, Новосибирская область обладает мощным кадровым потенциалом. Ежегодно Новосибирский государственный технический университет готовит около 100 специалистов по обеспечению технического обслуживания и ремонта воздушных судов, — отметил Евгений Янкилевич.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво