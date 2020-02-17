В Толмачёво рост пассажиропотока на международных направлениях в январе составил 18%

За январь 2020 года аэропорт Толмачёво обслужил 525 156 пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 354 403 (+12%), на международных — 170 753 (+18%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Самыми динамичными направлениями января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Томск (+363,4%), Улан-Удэ (+121,7%), Салехард (+107,6%), Челябинск (+101,1%), Уфа (+83,9%). На международных — Пхукет (+85,4%), Санья (+69,4%), Усть-Каменогорск (+58,6%), — отметили в пресс-службе.

При этом самыми популярными направлениями по итогам января 2020 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Пхукет, Камрань, Бангкок, Утапао, Пекин, Бишкек, Ош, Нур-Султан, Душанбе, Ташкент.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам января увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24%.

За месяц 2020 года аэропорт обслужил 2 605 самолёто-вылетов (+12,9% к аналогичному периоду прошлого года).

С начала 2020 года грузопоток составил 2 115 тонн (+5%).

В пресс-службе аэропорта напомнили, что с января рейсы из Новосибирска в Воронеж и Нижний Новгород стали круглогодичными, возобновлены рейсы в Горно-Алтайск. Кроме того, в рамках постановления Правительства РФ № 1242 открыты рейсы в Барнаул, Кемерово, Нижнекамск (Набережные Челны), Ульяновск и Магнитогорск.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво